قتيلان من الاسرى لدى حماس ..ترامب: "نريد الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين وسنصلح الأمر في غزة"

الجمعة 12 سبتمبر 2025 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن أمله في أن يتم الإفراج قريبا عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وقال ترامب، إنه يأمل أن لا يتأثر ذلك بالهجوم الإسرائيلي على قطر.

وتابع ترامب في لقاء مع فوكس نيوز: "سنصلح الأمر في غزة وتذكروا أنني أنا من استعاد المحتجزين  وويتكوف أدى عملا رائعا".

وقال ترامب خلال مقابلة مع برنامج فوكس آند فريندز: "أخبرتُ حماس أننا نريد استعادة رهائننا. جميع الأمريكيين استعدناهم، لكنني الآن أتحدث عن رهائن، معظمهم إسرائيليون".

ولا تزال جثتا المواطنين الأمريكيين عمر نيوترا وإيتاي تشين محتجزتين لدى حماس.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز "قد يكون هناك قتيلان في الأيام الأخيرة" من بين الرهائن العشرين الذين يعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة في غزة.

