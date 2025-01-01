  1. الرئيسية
الاحتلال الاسرائيلي يعلن عن توسيع "معبر 147"كيسوفيم لتهجير الفلسطينيين من شمال قطاع غزة

الجمعة 12 سبتمبر 2025 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي يعلن عن توسيع "معبر 147"كيسوفيم لتهجير الفلسطينيين من شمال قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال عن بدء عملية توسيع 'معبر 147' في قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى زيادة حجم المساعدات الإنسانية الداخلة إلى المنطقة، وذلك استعدادًا لاستقبال أعداد إضافية من السكان النازحين من شمال القطاع.

وفقًا للبيان الصادر عن جيش الاحتلال، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار 'الجهود المستمرة لتكييف الاستجابة الإنسانية في المنطقة'. وقد قامت قوات الاحتلال في الأيام الأخيرة بتجهيز وتأهيل المنطقة، بما في ذلك شق طرق جديدة وتوسيع المنطقة المخصصة للبضائع والسلع.

وأوضح البيان أنه عند الانتهاء من أعمال التوسعة، ستصل القدرة الاستيعابية للمعبر إلى 150 شاحنة يوميًا، أي ثلاثة أضعاف القدرة الحالية، مما سيتيح إدخال كميات أكبر من المساعدات، خاصة الغذائية، إلى المناطق الإنسانية في جنوب القطاع.

