الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي لديها “للتوبيخ” بعد الهجوم على قطر..

ابو ظبي/سما/

قالت هيئة البث العبرية، الجمعة، إن الإمارات استدعت سفير تل أبيب لديها يوسي شيلي “للتوبيخ”، وذلك على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطر مساء الثلاثاء.

وأضافت الهيئة (رسمية): “تم استدعاء السفير الإسرائيلي لدى الإمارات العربية المتحدة للتوبيخ بسبب الهجوم الإسرائيلي على قطر”.

وتابعت: “عقب الهجوم الذي وقع هذا الأسبوع على قيادة حماس في قطر، أصدرت الإمارات بيانا أدانته ووصفته بأنه عمل غادر، وشددت على أنها تقف إلى جانب قطر”.

وحتى الساعة 8:45 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب رسمي من الإمارات أو إسرائيل بشأن ما أوردته هيئة البث.

وكان الرئيس الإماراتي محمد بن زايد وصل الدوحة غداة العدوان الإسرائيلي، والتقى أمير قطر تميم بن حمد، في إطار التضامن.

والثلاثاء، شنت إسرائيل هجوما جويا على قيادة حركة “حماس” بالدوحة، وتوعدت بعدها بمهاجمة قادة الحركة الفلسطينية “في كل مكان”.

وأدانت قطر الهجوم الإسرائيلي، واصفة إياه بأنه “إرهاب دولة”، مؤكدة احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان الذي أسفر عن مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي.

فيما أعلنت “حماس” نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، واستشهاد مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين هم عبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد عبد المالك.

وجاء الهجوم على قطر رغم قيامها بدور وساطة إلى جانب مصر، وبمشاركة أمريكية، في مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

ويعكس هذا الهجوم توسيع إسرائيل اعتداءاتها إقليميا، إذ شنت في يونيو/ حزيران الماضي عدوانا على إيران، وترتكب منذ نحو عامين إبادة جماعية بغزة واعتداءات بالضفة الغربية المحتلة، وتنفذ غارات جوية على لبنان وسوريا واليمن.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 64 ألفا و718 شهيدا، و163 ألفا و859 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 411 فلسطينيا بينهم 142 طفلا.