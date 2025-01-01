خطة تهجير غزة..خلافات اسرائيلية ونتنياهو يقر بصعوبة التنفيذ وفقدان الامل بموافقة مصر..

القدس المحتلة / سما/

كشف التلفزيون الاسرائيلي ان المؤسسة العسكرية قدّمت خلال نقاش مع رئيس الوزراء نتنياهو، خطةً تهجير تسمح لسكان غزة بمغادرة القطاع ابتداءً من الشهر المقبل، جوًا وبحرًا.

وسيصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، ومن أبرز القضايا التي ستُناقش في اجتماعاته مسألة الهجرة الطوعية. تُجري إسرائيل محادثات مع عدة دول، نُشر معظمها، ولكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق مع أي دولة.

لكن تل ابيب نفسها متشككة بشأن احتمالات هذه الخطوة. ونقلت القناة 12 اقتباسات من تصريحات الوزير بتسلئيل سموتريتش: "لا جدوى من استثمار مبالغ طائلة إذا عاد سكان غزة خلال عام. إذا لم يُحدث ذلك تغييرًا ملموسًا في القطاع، فهو غير ضروري".

فيما قال نتنياهو : لن نستثمر مبالغ كبيرة ولكننا سنتحرك مع الدول المهتمة باستيعابهم.

اما الوزير إيتامار بن جفير: "هذا هو جدول أعمال اليوم، وهذا هو أهم شيء نتعامل معه الآن، وعلينا إنجازه بأسرع وقت ممكن. فلنتحرك الآن."

بينما قالت الوزيرة جيلا جملئيل: "يجب أن نقنع المصريين بأن سكان غزة سينتقلون من هناك على الأقل. مصر دولة موقعة على اتفاقية دولية للاجئين". رد رئيس الوزراء: لا أمل في إقناع المصريين).

وبناء على ذلك، تعمل إسرائيل ظاهريا على الترويج لمبادرة الرئيس الأمريكي لتشجيع الهجرة، وقد تم مؤخرا إنشاء مديرية في إسرائيل لهذه القضية، كما قدم نتنياهو وعودا كبيرة لبن جفير - ولكن في الممارسة العملية، ليس فقط لا توجد حاليا أي دولة لديها اتفاق نهائي معها - ولكن إسرائيل نفسها لن تستثمر ميزانيات في هذه العملية.