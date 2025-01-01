5 إصابات برصاص الاحتلال في دير جرير شرق رام الله

رام الله/سما/

أصيب 5 شبان فجر اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية دير جرير شرق مدينة رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي دير جرير فتحي حمدان في اتصال هاتفي مع "وفا"، بأن الاحتلال أطلق النار على مجموعة من الشبان في الشارع الواصل بين القرية وبلدة سلواد المجاورة، ما أدى إلى إصابة 5 منهم بجروح.

ولفت إلى أن إصابتين وصفت جروحهما بالمتوسطة وثلاثة آخرين بالطفيفة، فيما أن أحد الإصابات احتجزها الاحتلال لبعض الوقت قبل أن تتسلمها طواقم الإسعاف.

وأشار حمدان، إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل البلدة الرئيسي لعدة ساعات.