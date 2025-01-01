  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

25 شهيدا بينهم 21 في مدينة غزة وشمال القطاع بنيران وقصف الاحتلال

الجمعة 12 سبتمبر 2025 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
25 شهيدا بينهم 21 في مدينة غزة وشمال القطاع بنيران وقصف الاحتلال



غزة /سما/

استشهد 25 مواطنا بينهم 21 في مدينة غزة وشمال القطاع منذ فجر اليوم الجمعة، في قصف ونيران الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 14 مواطنا في غارة للاحتلال على منزل بمنطقة التوام شمال مدينة غزة.

وأضافت المصادر، أن 4 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف للاحتلال استهدف بلدة جباليا النزلة شمال القطاع.

وفي حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف للاحتلال.

أما في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، استشهد مواطنان وأصيب آخرون إثر استهداف خيمة تؤوي نازحين.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال شمال مدينة رفح، فيما استشهد مواطن آخر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي منطقة السودانية شمال غرب قطاع غزة، استشهد وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف الاحتلال لأحد المنازل.

وفي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، استشهد المواطن مهند أبو ميري، متأثرا بجروح أصيب بها في قصف سابق على المدينة، فيما استهدفت طائرات الاحتلال 3 منازل فجر اليوم تعود لعائلة "أبو ميري" شرقي دير البلح.

الأكثر قراءة اليوم

هارتس : نتنياهو يستمر في استفزازاته ويُشعِل الجبهة المصريّة لتحرّك جيشها ويتوعَّد بإلغاء اتفاق الغاز لخرقها اتفاقية السلام

رئيس الوزراء الإسباني: ليس لدينا قنابل ذرية او احتياطات نفطية كبيرة لإيقاف العدوان الإسرائيلي على فلسطين

سي إن إن: مصر تحذر إسرائيل عبر واشنطن من “عواقب وخيمة” في حال محاولتها تنفيذ عمليات على أراضيها

نتنياهو: لن تكون هناك أى دولة فلسطينية وسنحقق "أبدية إسرائيل"

حماس: إسرائيل تسعى لإفشال مساعي إنهاء حرب غزة وواشنطن متواطئة في جريمة الاغتيال بالدوحة..

بعد مرور يومين على الهجوم.. الغموض يسيطر على نتائج الضربة الإسرائيلية على قطر

“وول ستريت جورنال” تكشف عن تفاصيل مكالمة هاتفية “عاصفة وحادة” بين نتنياهو وترامب

الأخبار الرئيسية

الكابنيت يجتمع لبحث احتلال مدينة غزة ومسار مفاوضات الصفقة بعد فشل اغتيال قيادة حماس في الدوحة..

ترامب ومرافقوه محبطون من نتنياهو: كل مرة يحدث تقدم في المفاوضات مع حماس يقصف أحدهم

عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة وموجة جديدة من النزوح

الإعلام العبري : دول الخليج تدرس إعادة تقييم علاقاتها مع إسرائيل

نتنياهو: لن تكون هناك أى دولة فلسطينية وسنحقق "أبدية إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية