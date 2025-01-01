25 شهيدا بينهم 21 في مدينة غزة وشمال القطاع بنيران وقصف الاحتلال

غزة /سما/

استشهد 25 مواطنا بينهم 21 في مدينة غزة وشمال القطاع منذ فجر اليوم الجمعة، في قصف ونيران الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 14 مواطنا في غارة للاحتلال على منزل بمنطقة التوام شمال مدينة غزة.

وأضافت المصادر، أن 4 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف للاحتلال استهدف بلدة جباليا النزلة شمال القطاع.

وفي حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف للاحتلال.

أما في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، استشهد مواطنان وأصيب آخرون إثر استهداف خيمة تؤوي نازحين.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال شمال مدينة رفح، فيما استشهد مواطن آخر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي منطقة السودانية شمال غرب قطاع غزة، استشهد وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف الاحتلال لأحد المنازل.

وفي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، استشهد المواطن مهند أبو ميري، متأثرا بجروح أصيب بها في قصف سابق على المدينة، فيما استهدفت طائرات الاحتلال 3 منازل فجر اليوم تعود لعائلة "أبو ميري" شرقي دير البلح.