11 قتيلا منذ مطلع الشهر: مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في كفر قاسم داخل أراضي الـ48

القدس المحتلة/سما/

شاب في جريمة إطلاق نار في مدينة كفر قاسم داخل أراضي الـ48 الليلة الماضية، لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 179 قتيلا بينهم 11 منذ بداية شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن من بين الضحايا 177 مواطنا عربيا بالإضافة إلى مقيمين، بينهم 18 امرأة.

وتشير الأرقام إلى أن 151 شخصا قُتلوا بالرصاص، فيما كان 88 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم ثلاثة أطفال لم يبلغوا سن الثامنة عشرة. كما سجلت 9 حالات قتل من قِبل الشرطة الإسرائيلية.

وتعكس هذه الأرقام الصادمة حجم تفاقم العنف والجريمة في المجتمع العربي، في ظل توجيه أصابع الاتهام إلى الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن أداء دورها في مكافحة الجريمة ومحاسبة المجرمين.