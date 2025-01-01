قراصنة أتراك ينشرون أرقام هواتف رئيس الكنيست ووزراء الحكومة الإسرائيلية

القدس المحتلة/سما/

نشر قراصنة أتراك على شبكة إكس أرقام هواتف رئيس الكنيست الاسرائيلي أمير أوهانا ووزراء في الحكومة الإسرائيلية منهم ياريف ليفين، وإيلي كوهين، ودودي أمسالم، ويواف كيش، وميري ريغيف، وميكي زوهار، وآفي ديختر، ونير بركات، حسب صحيفة يديعوت احرنوت.

كما نُشر رقم وزير الجيش السابق يواف غالانت. ونشر القراصنة أيضًا رقمًا يُزعم أنه مرتبط برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكنهم أشاروا إلى أنه قد لا يكون محدثًا. ليلة أمس، نشرت مجموعة قراصنة تركية رقم الهاتف المحمول لوزير الجيش يسرائيل كاتس ولقطة شاشة من مكالمة فيديو أجروها مع الوزير، الذي ردّ بالخطأ.