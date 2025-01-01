ترامب ومرافقوه محبطون من نتنياهو: كل مرة يحدث تقدم في المفاوضات مع حماس يقصف أحدهم

وكالات - سما-

كشف موقع بوليتيكو يوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مساعديه قلقون من أن الهجوم الإسرائيلي على قادة حماس في قطر هذا الأسبوع قد أحبط مفاوضات صفقة التبادل ربما إلى الأبد.

وقد تفاقمت إحباطات إدارة ترامب تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ الهجوم الإسرائيلي، وفقًا لشخص مقرب من فريق الأمن القومي للرئيس ومسؤول أمريكي مطلع على الأمر.

وقال : "في كل مرة يتقدمون فيها، يبدو الأمر كما لو أنه يقصف شخصًا ما. ولهذا السبب يشعر الرئيس ومساعدوه بالإحباط الشديد من نتنياهو".

وأفادت التقارير بفشل محاولة اغتيال قادة حماس، لكن شخصيات بارزة أخرى في حماس أصيبت بجروح. في الوقت نفسه، أفاد مصدران أن البيت الأبيض يعمل على تهدئة القطريين، الذين وصف كبار قادتهم الهجوم الإسرائيلي بأنه "بربري"

في الواقع، بدأ ترامب وكبار مساعديه يتساءلون عما إذا كان نتنياهو، الذي أذن بالهجوم، يحاول تخريب المحادثات، وفقًا لشخص مقرب من فريق ترامب.

سيزور رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد العزيز آل ثاني نيويورك وواشنطن اليوم، ومن المتوقع أن يلتقي بمسؤولين أمريكيين لمناقشة الهجوم الإسرائيلي وحالة محادثات وقف إطلاق النار في غزة، وفقًا للمصدر المطلع على التفاصيل.

ومن المتوقع أن يلتقي خلال الزيارة بترامب ونائب الرئيس جيه. دي. فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو ومبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وقال الشخص المقرب من فريق الأمن القومي لترامب إن روبيو تحدث مع آل ثاني في الأيام الأخيرة حول إعطاء الأولوية لخطة لتوسيع اتفاقية التعاون الأمني مع الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يزور روبيو إسرائيل الأسبوع المقبل، ولكن من غير الواضح ما إذا كان سيزور قطر.