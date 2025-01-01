عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة وموجة جديدة من النزوح

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٧٠٧ من الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٥٣ شهيدا منذ فجر الاربعاء في قطاع غزة منهم ٣٦ بمدينة غزة.

وادّت الغارات الاسرائيلية إلى موجة جديدة من النزوح من مدينة غزة باتجاه الوسط والجنوب.

وحسب تقديرات الدفاع المدني فقد ادت الغارات خلال الأسبوع الأخير إلى فقدان نحو خمسين الف مواطن لمكان سكنهم سواء كانت أبراج سكنية او منازل او خيام.

غزة والشمال

ودمرت طائرات الاحتلال خلال ال ٢٤ ساعة الاخيرة ١٥ منزلًا في مدينة غزة وشرّدت مئات المواطنين والنازحين في محيطها.

واستشهد ١٧ مواطن وعدد كبير من الإصابات باستهداف قوات الاحتلال لمنتظري المساعدات في منطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة.

ووقعت عدة إصابات جراء قصف مدفعي محيط مطعم الجرجاوي في شارع الوحدة بمدينة غزة.

وكان ثلاثة شهداء ارتقوا ومصابون بقصف إسرائيلي محيط مفترق السامر وسط مدينة غزة.

وسط القطاع

واصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة نازحين في محيط مشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة.

وكان اربعة مواطنين استشهدوا بقصف من مسيرة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

جنوب قطاع غزة.

واستشهد ١٠ مواطنين في سلسلة غارات على خان يونس جنوب قطاع غزة بينهم اربعة في منطقة الكتيبة شمالي خان يونس

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ٧٢ مواطن و ٣٥٦ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٤٧١٨ شهيدًا و ١٦٣٨٥٩ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ١٢١٧٠ شهيدًا و ٥١٨١٨ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ٩ شهيد و ٨٧ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ٢٤٦٥ شهيدًا وأكثر من ١٧٩٤٨ إصابة.

وسجلت مشافي قطاع غزة، خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية، ٧ حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية (من بينهم طفل) ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٤١١ حالة وفاة، من ضمنهم ١٤٢ طفلًا.