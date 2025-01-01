  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة وموجة جديدة من النزوح

الجمعة 12 سبتمبر 2025 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة وموجة جديدة من النزوح



غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٧٠٧ من الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٥٣ شهيدا منذ فجر الاربعاء في قطاع غزة منهم ٣٦ بمدينة غزة.

وادّت الغارات الاسرائيلية إلى موجة جديدة من النزوح من مدينة غزة باتجاه الوسط والجنوب.

وحسب تقديرات الدفاع المدني فقد ادت الغارات خلال الأسبوع الأخير إلى فقدان نحو خمسين الف مواطن لمكان سكنهم سواء كانت أبراج سكنية او منازل او خيام.

غزة والشمال

ودمرت طائرات الاحتلال خلال ال ٢٤ ساعة الاخيرة ١٥ منزلًا في مدينة غزة وشرّدت مئات المواطنين والنازحين في محيطها.

واستشهد ١٧ مواطن وعدد كبير من الإصابات باستهداف قوات الاحتلال لمنتظري المساعدات في منطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة.

ووقعت عدة إصابات جراء قصف مدفعي محيط مطعم الجرجاوي في شارع الوحدة بمدينة غزة.

وكان ثلاثة شهداء ارتقوا ومصابون بقصف إسرائيلي محيط مفترق السامر وسط مدينة غزة.

وسط القطاع

واصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة نازحين في محيط مشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة.

وكان اربعة مواطنين استشهدوا بقصف من مسيرة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

جنوب قطاع غزة.

واستشهد ١٠ مواطنين في سلسلة غارات على خان يونس جنوب قطاع غزة بينهم اربعة في منطقة الكتيبة شمالي خان يونس

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ٧٢ مواطن و ٣٥٦ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٤٧١٨ شهيدًا و ١٦٣٨٥٩ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ١٢١٧٠ شهيدًا و ٥١٨١٨ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ٩ شهيد و ٨٧ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ٢٤٦٥ شهيدًا وأكثر من ١٧٩٤٨ إصابة.

وسجلت مشافي قطاع غزة، خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية، ٧ حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية (من بينهم طفل) ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٤١١ حالة وفاة، من ضمنهم ١٤٢ طفلًا.

الأكثر قراءة اليوم

هارتس : نتنياهو يستمر في استفزازاته ويُشعِل الجبهة المصريّة لتحرّك جيشها ويتوعَّد بإلغاء اتفاق الغاز لخرقها اتفاقية السلام

رئيس الوزراء الإسباني: ليس لدينا قنابل ذرية او احتياطات نفطية كبيرة لإيقاف العدوان الإسرائيلي على فلسطين

سي إن إن: مصر تحذر إسرائيل عبر واشنطن من “عواقب وخيمة” في حال محاولتها تنفيذ عمليات على أراضيها

نتنياهو: لن تكون هناك أى دولة فلسطينية وسنحقق "أبدية إسرائيل"

هآرتس: قصف الدوحة جنون استراتيجي ويكشف فقدان "إسرائيل" لصوابها

حماس: إسرائيل تسعى لإفشال مساعي إنهاء حرب غزة وواشنطن متواطئة في جريمة الاغتيال بالدوحة..

بعد مرور يومين على الهجوم.. الغموض يسيطر على نتائج الضربة الإسرائيلية على قطر

الأخبار الرئيسية

الكابنيت يجتمع لبحث احتلال مدينة غزة ومسار مفاوضات الصفقة بعد فشل اغتيال قيادة حماس في الدوحة..

ترامب ومرافقوه محبطون من نتنياهو: كل مرة يحدث تقدم في المفاوضات مع حماس يقصف أحدهم

الإعلام العبري : دول الخليج تدرس إعادة تقييم علاقاتها مع إسرائيل

نتنياهو: لن تكون هناك أى دولة فلسطينية وسنحقق "أبدية إسرائيل"

سي إن إن: مصر تحذر إسرائيل عبر واشنطن من “عواقب وخيمة” في حال محاولتها تنفيذ عمليات على أراضيها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية