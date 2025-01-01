  1. الرئيسية
استطلاع القناة 12 العبرية : تقدم طفيف لليكود بعد هجوم قطر والمعارضة تحافظ على أغلبية 61 مقعدًا

الجمعة 12 سبتمبر 2025 01:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع القناة 12 العبرية : تقدم طفيف لليكود بعد هجوم قطر والمعارضة تحافظ على أغلبية 61 مقعدًا



القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع جديد أُجري بعد يومين فقط من العدوان في قطر قفزةً طفيفة لحزب الليكود، الذي يتصدر بـ 25 مقعدًا، ويتأخر بست مقاعد عن بينيت، الذي حل ثانيًا بـ 19 مقعدًا. ورغم إنجاز نتنياهو، لا تزال كتلة المعارضة تتمتع بأغلبية ضئيلة تبلغ 61 مقعدًا.

فقد حقق رئيس الوزراء نتنياهو وحزبه تقدمًا ملحوظًا في استطلاع رأي جديد أجرته قناة " 12" الإسرائيلية ونُشر مساء الخميس. تقدم نتنياهو بفارق صوت واحد، مما وسّع الفجوة مع بينيت إلى ستة أصوات. يتصدر الليكود القائمة بـ 25 صوتًا، يليه حزب بينيت في المركز الثاني بـ 19 صوتًا.

في الاستطلاع، تحصل أحزاب المعارضة على أغلبية ضئيلة بـ 61 صوتًا، والأحزاب العربية على 10 أصوات، وأحزاب الائتلاف على 49 صوتًا.

الليكود في المركز الأول

ردًا على سؤال "لو أُجريت الانتخابات اليوم، لأي حزب ستصوت؟"، حلّ حزب الليكود في المركز الأول بـ 25 مقعدًا. وفي المركز الثاني، بفارق ستة مقاعد، حل حزب المستقبل بزعامة نفتالي بينيت بـ 19 مقعدًا. وفي المركز الثالث، جاءت ثلاثة أحزاب معارضة بنفس عدد المقاعد: الأول - إسرائيل بيتنا، والثاني - الديمقراطيون، والثالث - حزب المستقبل بزعامة غادي آيزنكوت، حيث حصل كلٌّ منها على 11 مقعدًا.

يتصدر حزبا "يش عتيد" بزعامة لبيد وشاس بزعامة درعي الدوائر الخمس الثانية، بتسعة مقاعد لكل منهما. يليهما مباشرة حزب "يهدوت هتوراة"، الذي قفز بمقعد واحد مقارنةً بالانتخابات السابقة، وحصل على ثمانية مقاعد. يليه، بفارق مقعد واحد، حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة بن غفير، بسبعة مقاعد.

في المركز الأخير، تأتي الأحزاب العربية: الموحدة، والحركة العربية للتغيير، بخمسة مقاعد لكل منها. أما حزبا غانتس (المعسكر الرسمي) وسموتريتش (الصهيونية الدينية)، فلم يتجاوزا عتبة الحسم.

