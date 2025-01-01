  1. الرئيسية
مجلس الأمن الدولي يدين استهداف الدوحة دون ذكر إسرائيل

الخميس 11 سبتمبر 2025 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الأمن الدولي يدين استهداف الدوحة دون ذكر إسرائيل



نيويورك/وكالات/

قال بيان صحفي لأعضاء مجلس الأمن الدولي إن المجلس يدين الهجمات الأخيرة التي وقعت في الدوحة عاصمة دولة قطر.
وجاء في البيان "أعضاء المجلس أعربوا عن أسفهم البالغ لوفاة مدنيين في الهجمات في الدوحة.

وأن أعضاء المجلس أكدوا أهمية وقف التصعيد وشددوا على دعمهم لسيادة دولة قطر.

وأكد عضاء المجلس دعمهم للدور الرئيسي لقطر في جهود الوساطة بالمنطقة.

ولم يدين مجلس الامن إسرائيل ولم يذكرها في بيانه.

وكشف موقع واللا الإسرائيلي انه و بتدخل البيت الأبيض، حُذف اسم إسرائيل من البيان، مما سمح للولايات المتحدة بالانضمام إلى بيان الإدانة دون ذكر إسرائيل.

