السيد الحوثي: العدوان على قطر انتهاك للخليج وتوسيع لمدى استباحة المنطقة

صنعاء/ وكالات/

أكّد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أنّ العدوان الإسرائيلي أمس الأربعاء على اليمن لا يدل على أي إنجاز، إنما “هو إفلاس وإجرام”.

وفي كلمته اليوم الخميس بشأن مستجدات العدوان على قطاع غزة والتطورات الإقليمية والدولية، قال السيد الحوثي إنّ “اليمن رسمياً وشعبياً في موقف صادق يخوض معركة جادة ويدرك أهميتها وقدسيّتها وقيمة التضحيات فيها”.

وشدّد على أنّ العدوان الإسرائيلي وجرائمه لن تؤثّر على الشعب اليمني في كسر إرادته، بل ستزيده قوة وصلابة في تصميمه وعزمه.

ولفت السيد الحوثي إلى أنّه لا توجد خيارات بديلة سوى الاستسلام والقبول بمعادلة الاستباحة كما يقبل بها البعض في المنطقة.

ودعا السيد الحوثي الشعب اليمني إلى الخروج المليوني غداً الجمعة في صنعاء وفي كل الساحات.

ووصف السيد الحوثي ما يجري في فلسطين من يوميات إجرامية وإبادة جماعية يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بأنّه يمثّل “جريمة القرن”، مشيراً إلى أنّ وسائل الإعلام تتحدّث عنها بشكل واسع، ويشاهد الناس فظاعتها.

وأضاف السيد الحوثي أنّ الاحتلال يستمر في الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، مؤكّداً أنّ في ذلك محاولة من الاحتلال للترويض حتى تصبح هذه المشاهد اعتيادية لدى الناس.

وحذّر السيد الحوثي من أنّ الاحتلال يحاول أن يكمل عملية السيطرة التامة على كل فلسطين لينتقل إلى ما وراء فلسطين.

وقال إن الجميع يشهد على إسرائيل وهي تمارس جريمة التجويع بحق مليوني إنسان في جريمة بشعة لا مثيل لها.

وأشار السيد الحوثي إلى أنّ لدى الاحتلال أعمالاً قائمة على مستوى الدول المجاورة، في لبنان وسوريا، إضافة إلى مؤامرات تستهدف الأردن ومصر والعراق.

وبشأن لبنان، أوضح السيد الحوثي أنّ الضغوط السياسية على البلاد للتخلي عن السلاح تهدف إلى تمكين العدو من استكمال مخططه للسيطرة على لبنان من دون أيّ عائق.

وأشار إلى أنّه “في مقابل محاولة نزع سلاح المقاومة في لبنان فإنّ الأعداء الصهاينة يعملون على تسليح أوسع مستوى في كيانهم”.

أمّا بشأن سوريا، فقد رأى السيد الحوثي في العدوان الإسرائيلي المستمر على أراضيها “عبرة كبيرة لكل العرب ولكل من لديهم اتجاه متباين مع فكرة الجهاد”.

وعلى صعيد الاعتداء على قطر، شدّد السيد الحوثي على أنّ الاحتلال يسعى إلى توسيع مدى الاستباحة في المنطقة، ويكشف أنّه لا يحترم أي حق للدول العربية لا حق السيادة ولا أي اعتبارات أبداً.

وأعرب قائد حركة أنصار الله عن التضامن مع قطر والوفد المفاوض من حركة المقاومة الإسلامية، حماس، بعد الاستهداف الإسرائيلي.

وتابع أنّ العدوان على قطر انتهاك لحرمة دول الخليج بكلّها، لكن لم يرقَ الموقف من بعض دول الخليج إلى أن تقطع علاقاتها الدبلوماسية في الحد الأدنى مع الاحتلال.

ولفت السيد الحوثي إلى أنّ الولايات المتحدة شريكة مع الاحتلال الإسرائيلي في “تكريس معادلة الاستباحة الجائرة الظالمة العدوانية”.