  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مكتب نتنياهو: تصريح رئيس وزراء إسبانيا الخطير تهديد لنا بالإبادة

الخميس 11 سبتمبر 2025 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكتب نتنياهو: تصريح رئيس وزراء إسبانيا الخطير تهديد لنا بالإبادة



القدس المحتلة / سما/

زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن تصريح رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز بأن بلاده لا تمتلك أسلحة نووية لوقف حربنا ضد حماس تهديد لنا بإلابادة.

وفي وقت سابق قررت الحكومة الإسبانية منع وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير من دخول أراضيها.

وأعلن وزير الخارجية الإسباني أن بلاده أصدرت قرارا بمنع استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية.

وأوضح لوضع في غزة يتدهور يوما بعد الآخر، مشيرًا إلى أن إسرائيل تدمر مناطق كاملة في غزة حتى تصبح الحياة مستحيلة.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر فلسطينية: إصابة قياديين من اعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في هجوم الدوحة أحدهم حالته خطيرة

القناة 11 العبرية : قطر سترد عسكريا على اسرائيل عبر الطائرات الحربية وبالتنسيق مع السعودية

هارتس : نتنياهو يستمر في استفزازاته ويُشعِل الجبهة المصريّة لتحرّك جيشها ويتوعَّد بإلغاء اتفاق الغاز لخرقها اتفاقية السلام

الدبيبة وحفتر متورطان ..الغرياني يحذر من مخططات تهجير سكان غزة إلى ليبيا.. "عار لن نرضى به"

زامير يتوعد بمهاجمة قادة حماس “في كل مكان” غداة استهداف تل أبيب وفد الحركة المفاوض في الدوحة

الغطرسة والجنون .."5 مفاهيم رئيسية" تكشف عن طريقة تفكير نتنياهو وأجهزته بعد هجوم قطر

ترامب يعلن مقتل الناشط الأمريكي الموالي لإسرائيل تشارلي كيرك

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: لن تكون هناك أى دولة فلسطينية وسنحقق "أبدية إسرائيل"

سي إن إن: مصر تحذر إسرائيل عبر واشنطن من “عواقب وخيمة” في حال محاولتها تنفيذ عمليات على أراضيها

مفوض الاونروا "لازاريني" : عصابات معادية للإسلام تقتل الجائعين في غزة

IMG_1632

حماس: إسرائيل تسعى لإفشال مساعي إنهاء حرب غزة وواشنطن متواطئة في جريمة الاغتيال بالدوحة..

رئيس الوزراء الإسباني: ليس لدينا قنابل ذرية او احتياطات نفطية كبيرة لإيقاف العدوان الإسرائيلي على فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية