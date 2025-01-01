مكتب نتنياهو: تصريح رئيس وزراء إسبانيا الخطير تهديد لنا بالإبادة

القدس المحتلة / سما/

زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن تصريح رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز بأن بلاده لا تمتلك أسلحة نووية لوقف حربنا ضد حماس تهديد لنا بإلابادة.

وفي وقت سابق قررت الحكومة الإسبانية منع وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير من دخول أراضيها.

وأعلن وزير الخارجية الإسباني أن بلاده أصدرت قرارا بمنع استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية.

وأوضح لوضع في غزة يتدهور يوما بعد الآخر، مشيرًا إلى أن إسرائيل تدمر مناطق كاملة في غزة حتى تصبح الحياة مستحيلة.