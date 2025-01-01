  1. الرئيسية
صور اقمار صناعية تكشف آثار الضربة الإسرائيلية على الدوحة

الخميس 11 سبتمبر 2025 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات /

كشفت صور أقمار اصطناعية حجم الأضرار التي خلفتها الضربة الجوية الإسرائيلية على الدوحة، التي استهدفت اجتماع قادة حركة حماس في العاصمة القطرية، الثلاثاء.

وفي الصور التي نشرتها شركة "بلانت لابس"، يظهر أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مجمعا سكنيا محاطا بسور، كان يجتمع به الوفد المفاوض من حركة حماس لمناقشة مقترح وقف إطلاق النار الأميركي.

وكشفت الصور التي التقطت بعد الهجوم وجود أضرار في 5 مبان، بينما لم تتأثر الأبنية المجاورة.

وتعرض المبنى الواقع في أسفل الزاوية اليمنى للصورة لأكبر الأضرار، إلى جانب المبنى على يساره.

وأظهرت صور ما بعد الحادث أيضا، عددا كبيرا من المركبات هرعت إلى الموقع عقب الضربة.

وشملت الأضرار أيضا مبنى صغيرا قرب مسبح، في حين بدت المباني المجاورة للمجمع السكني سليمة إلى حد كبير.

ونفذت إسرائيل، الثلاثاء، غارة جوية استهدفت اجتماعا لقادة حركة حماس في الدوحة، وصفتها قطر بأنه "هجوم جبان" و"اعتداء إجرامي"، مؤكدة احتفاظها بالحق في الرد.

