الاحتلال يحاصر طولكرم ويعتقل مئات الشبان الفلسطينيين

طولكرم/ سما/

فرض الجيش الاسرائيلي، مساء اليوم الخميس، حصارا خانقا على مدينة طولكرم بعد عملية تفجير لعدد من الجنود الاسرائيليين قرب المدنية.

ووثق فلسطينيون اعتقال الجيش الاسرائيلي اعتقال مئات الشبان الفلسطينيين من داخل المدينة بعد حملة مداهمة وتفتيش كبيرة شنها الجيش الاسرائيلي.

ونكل جنود الاحتلال بالشبان بخلال الاعتقال .

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جنديين إسرائيليين على الاقل بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة قرب طولكرم.

وبحسب تقرير أولي، فإن مركبة عسكرية دهست عبوة ناسفة قرب حاجز "نيتساني عوز"، قرب طولكرم ما أدى إلى إصابة جنديين بجروح .

تقول المواقع العبرية أنه لم يتضح ما إذا كانت قنبلة مزروعة على الطريق أم قنبلة على جانب الطريق أُلقيت على سيارة الجيب.

وقالت كتائب القسام إن مقاتليها تمكنوا بالاشتراك مع سرايا القدس من تفجير عبوة بآلية إسرائيلية قرب حاجز نتساني عوز غرب طولكرم.