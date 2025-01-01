  1. الرئيسية
رئيس الوزراء الإسباني: ليس لدينا قنابل ذرية او احتياطات نفطية كبيرة لإيقاف العدوان الإسرائيلي على فلسطين

الخميس 11 سبتمبر 2025 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء الإسباني: ليس لدينا قنابل ذرية او احتياطات نفطية كبيرة لإيقاف العدوان الإسرائيلي على فلسطين



مدريد/وكالات/

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن بلاده لا تمتلك الوسائل العسكرية أو الاقتصادية التي تمكنها من وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ذلك ليس سببًا للتراجع عن المحاولة".

وأوضح سانشيز في تصريحات مسجلة نقلتها صحيفة إسرائيل اليوم أن إسبانيا "لا تملك قنابل نووية أو حاملات طائرات أو احتياطيات نفط كبيرة" يمكن أن تشكّل ضغطًا مباشرًا على إسرائيل، مضيفًا أن هناك قضايا تستحق النضال من أجلها حتى وإن لم يكن النصر ممكنًا بشكل كامل من جانب واحد.

وخلال العامين الماضيين، اتخذت الحكومة الإسبانية سلسلة خطوات ضد تل أبيب وصفت بأنها تهدف إلى ممارسة الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو من أجل التخفيف من معاناة الفاسطينبن في غزة.

كما أدان سانشيز الهجوم الإسرائيلي على قطر، مشيدًا بدورها في الوساطة في الشرق الأوسط، ومؤكدًا دعمه الثابت لها.
وللتذكير، قررت الحكومة الإسبانية يوم الثلاثاء منع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير من دخول أراضيها.

وتنضم إسبانيا إلى بريطانيا ودول غربية أخرى فرضت عقوبات على الوزيرين في الأشهر الأخيرة. وتأتي هذه الخطوة في ظل نية الحكومة الإسبانية فرض سلسلة عقوبات إضافية على إسرائيل.

