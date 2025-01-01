  1. الرئيسية
إصابة جنديين إسرائيليين على الاقل بانفجار عبوة ناسفة قرب طولكرم

الخميس 11 سبتمبر 2025 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
طولكرم/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جنديين إسرائيليين على الاقل بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة قرب طولكرم.

وبحسب تقرير أولي، فإن مركبة عسكرية دهست عبوة ناسفة قرب حاجز "نيتساني عوز"، قرب طولكرم ما أدى إلى إصابة جنديين بجروح .

تقول المواقع العبرية أنه لم يتضح ما إذا كانت قنبلة مزروعة على الطريق أم قنبلة على جانب الطريق أُلقيت على سيارة الجيب.

وعقب الانفجار، فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاقًا على المدينة، ويمنع المركبات من مغادرة المدينة.

واعترف جيش الاحتلال بانفجار عبوة في مركبة عسكرية لحقت بها اضرار، وفرض جيش الاحتلال حصارا على المحافظة وبدأ عمليات تفتيش.

