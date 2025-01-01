بعد مرور يومين على الهجوم.. الغموض يسيطر على نتائج الضربة الإسرائيلية على قطر

القدس المحتلة/سما/

بمرور يومين على الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق على العاصمة القطرية الدوحة ما تزال المؤسسة الأمنية بتل أبيب لا تملك صورة دقيقة عن النتائج ولكنها تميل إلى الاعتقاد بفشل الهجوم، وفق إعلام عبري.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس: “لا تزال المؤسسة الأمنية الإسرائيلية محاطة بالضباب والغموض بشأن نتائج الهجوم”.

وأضافت: “تقدّر إسرائيل أن كبار مسؤولي حماس كانوا موجودين بالفعل في الفيلا التي تعرضت للهجوم، لكنهم على الأرجح لم يُصابوا بأذى، أو أصيبوا بإصابات جزئية فقط”.

وتابعت الإذاعة: “لا يزال احتمال استهداف أو إصابة بعضهم قيد الدراسة، ولكن يبدو من النتائج الأولية، أنه لم يتم القضاء على جميع الأهداف الستة”.

وأشارت إلى أن “الاحتمال قيد الدراسة حاليا هو أنه كانت الذخائر الجوية المستخدمة صغيرة جدًا”.

وقالت الإذاعة: “على الرغم من أن سلاح الجو استخدم حوالي 10 قنابل، إلا أنها أحدثت ضربة مستهدفة للمبنى – كما يتضح أيضا في وثائق الدوحة – إلا أن المبنى لم يُدمر بالكامل، وبقيت أجزاء منه سليمة تمامًا”.

وزعمت أن “سبب استخدام هذه الذخائر هو بذل جهد كبير لتجنب إصابة قطريين غير متورطين في محيط المبنى، وكان هذا أحد مبادئ العملية”.

وتابعت الإذاعة: “يُقدّر كبار مسؤولي الأمن أن الأمر قد يستغرق عدة أيام أخرى لفهم نتائج الهجوم بشكل أفضل”.

ومن جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، إن “البنتاغون أبلغ البيت الأبيض بالهجوم الوشيك بعد رصد إطلاق صواريخ باتجاه قطر”.

وأضافت: “أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المبعوث للشرق الأوسط ستيف ويكتوف بالاتصال برئيس الوزراء القطري”، زاعمة أنه لم يتمكن من الوصول إليه.

وتابعت: “بعد ذلك اتصل ويتكوف بنائب رئيس الوزراء، ولكن بينما كان يتحدث معه، كانت رسالة قد وصلت بالفعل من أحد الصحفيين مفادها أن انفجارات سمعت في الدوحة”.

وكان ترامب قال الثلاثاء، على حسابه في منصة “تروث سوشيال” إن قرار إسرائيل مهاجمة قطر كان بيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالكامل، مشيرا إلى أن إدارته أُبلغت بالهجوم قبل وقت قصير من وقوعه عبر الجيش الأمريكي.

وأضاف أنه وجه مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، بإبلاغ القطريين بـ “الهجوم الوشيك” فور ورود معلومات عنه، “لكن للأسف فات الأوان لوقفه”.

وكانت قطر أشارت إلى أن واشنطن أبلغتها عن الهجوم فقط بعد وقوعه بالفعل.

والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن هجوما جويا على قيادة حركة “حماس” بالدوحة، دون أن يتطرق إلى نتيجته حتى اللحظة.

وأدانت قطر الهجوم الإسرائيلي، وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان الذي قتل عنصرا من قوى الأمن الداخلي.

فيما أعلنت “حماس” نجاة وفدها المفاوض، بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، واستشهاد مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين هم عبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك.

وأثار العدوان الإسرائيلي على سيادة قطر إدانات عربية ودولية، مع دعوات إلى ضرورة ردع تل أبيب لوقف اعتداءاتها المتكررة التي تنتهك القانون الدولي.

وجاء الهجوم على قطر رغم قيامها بدور وساطة، إلى جانب مصر ومشاركة أمريكية، في مفاوضات غير مباشرة بين “حماس” وإسرائيل، للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.