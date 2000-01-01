  1. الرئيسية
مفوض الأونروا : معالجة المجاعة بغزة تتطلب وصولا واسعا ومستمرا

الخميس 11 سبتمبر 2025 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، إن معالجة المجاعة في قطاع غزة تتطلب وصولا مستمرا وواسع النطاق وآمنا إلى المحتاجين أينما كانوا.

وأكد لازاريني، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الوكالة وشركاءها يمتلكون الموارد والخبرة اللازمة للاستجابة الإنسانية في غزة، مشددًا على ضرورة السماح لهم بأداء عملهم دون عوائق.

وأفاد بأن "ما لا يقل عن 2000 شخص جائع في غزة قتلوا أثناء بحثهم عن مساعدات غذائية"، مُبينًا: "أغلب القتلى من الباحثين عن مساعدات قضوا قرب مراكز ما تسمى مؤسسة غزة الإنسانية".

على التوالي، جريمة الإبادة الجماعية والحرب العدوانية الشعواء ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، تزامنًا مع فرض حصار مُطبق ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

ويُعاني قطاع غزة من أزمة تجويع ممنهجة تنفذها "إسرائيل" منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، بينما بلغت حدتها خلال الـ 5 أشهر الماضية حتى الآن.

وتسجل المستشفيات بشكل يومي حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، معظمهم من الأطفال، في ظل استمرار منع إدخال الغذاء والدواء والوقود اللازم لتشغيل المرافق الصحية.

وتواجه غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط تحذيرات من منظمات دولية من ارتفاع أعداد الضحايا نتيجة استمرار الاحتلال في استهداف البنية التحتية الصحية وعرقلة وصول المساعدات.

