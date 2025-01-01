  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"حزب الله": نزع سلاحنا والعدوان على قطر جزء من مشروع إسرائيل الكبرى

الخميس 11 سبتمبر 2025 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله": نزع سلاحنا والعدوان على قطر جزء من مشروع إسرائيل الكبرى



بيروت /سما/

قال أمين عام حزب الله نعيم قاسم، إن هدف الولايات المتحدة وإسرائيل من نزع سلاح الحزب، أن يصبح لبنان لقمةً سائغة أمام مشروع إسرائيل الكبرى.

وأضاف قاسم: "لدى أمريكا وإسرائيل هدف واحد وهو تجريد لبنان من قوته (السلاح) ليصبح لقمةً سائغة أمام مشروع إسرائيل الكبرى".

وتساءل قاسم: "لماذا تريد الحكومة اللبنانية الاستغناء عن قوة لبنان ولا بديل لديها للدفاع عن البلاد؟".

في 5 أغسطس الماضي، أقرت الحكومة اللبنانية حصر السلاح بما في ذلك سلاح حزب الله بيد الدولة، قبل أن تعلن في سبتمبر الجاري، ترحيبها بالخطة التي وضعها الجيش لتنفيذ القرار.

وفي سياق آخر، قال أمين عام الحزب "نحن إلى جانب قطر والعدوان الإسرائيلي عليها جزء من مشروع إسرائيل الكبرى".

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة أمريكية تكشف عن تفاصيل عملية الاغتيال الفاشلة والتحذير المصري التركي لحماس

مصادر فلسطينية: إصابة قياديين من اعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في هجوم الدوحة أحدهم حالته خطيرة

الحرب مع مصر مسألة وقت... الإعلام العبري يعلق بعد استفزازات نتنياهو حول فتح معبر رفح..

الأمن الفلسطيني يعتقل رجل الأعمال سمير حليلة في رام الله ..

القناة 11 العبرية : قطر سترد عسكريا على اسرائيل عبر الطائرات الحربية وبالتنسيق مع السعودية

هاكابي : الاعتراف بدولة فلسطينية يعرقل الإفراج عن أموال السلطة

اليمن : غارات إسرائيلية تستهدف 6 مواقع في صنعاء

الأخبار الرئيسية

الدبيبة وحفتر متورطان ..الغرياني يحذر من مخططات تهجير سكان غزة إلى ليبيا.. "عار لن نرضى به"

الغطرسة والجنون .."5 مفاهيم رئيسية" تكشف عن طريقة تفكير نتنياهو وأجهزته بعد هجوم قطر

الصحة العالمية تتحدى أوامر الاحتلال الاسرائيلي وتؤكد عزمها البقاء في مدينة غزة

عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق القطاع وتوسيع دائرة القتل والتدمير بمدينة غزة

IMG_1614

القناة 11 العبرية : قطر سترد عسكريا على اسرائيل عبر الطائرات الحربية وبالتنسيق مع السعودية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية