"حزب الله": نزع سلاحنا والعدوان على قطر جزء من مشروع إسرائيل الكبرى

بيروت /سما/

قال أمين عام حزب الله نعيم قاسم، إن هدف الولايات المتحدة وإسرائيل من نزع سلاح الحزب، أن يصبح لبنان لقمةً سائغة أمام مشروع إسرائيل الكبرى.

وأضاف قاسم: "لدى أمريكا وإسرائيل هدف واحد وهو تجريد لبنان من قوته (السلاح) ليصبح لقمةً سائغة أمام مشروع إسرائيل الكبرى".

وتساءل قاسم: "لماذا تريد الحكومة اللبنانية الاستغناء عن قوة لبنان ولا بديل لديها للدفاع عن البلاد؟".

في 5 أغسطس الماضي، أقرت الحكومة اللبنانية حصر السلاح بما في ذلك سلاح حزب الله بيد الدولة، قبل أن تعلن في سبتمبر الجاري، ترحيبها بالخطة التي وضعها الجيش لتنفيذ القرار.

وفي سياق آخر، قال أمين عام الحزب "نحن إلى جانب قطر والعدوان الإسرائيلي عليها جزء من مشروع إسرائيل الكبرى".