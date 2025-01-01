  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يحرقون مركبتين بالضفة

الخميس 11 سبتمبر 2025 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يحرقون مركبتين بالضفة



رام الله/سما/

أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات بجيش الاحتلال الإسرائيلي شنت -فجر اليوم الخميس- حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، في حين واصل المستوطنون اعتداءاتهم وهجماتهم ضد الفلسطينيين.

وقالت منصات إخبارية محلية إن جنود الاحتلال اعتقلوا فلسطينيين خلال اقتحامهم حارة أبو سنينة في الخليل جنوبي الضفة.

وفي طولكرم شمالا، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عتيل، وذكرت المصادر أن جيش الاحتلال اعتقل شابين فلسطينيين خلال اقتحام البلدة.

وفي نابلس شمال الضفة أيضا، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت منازل فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة حوارة جنوبي المدينة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين أحرقوا مركبتين خلال هجوم على بلدة المنيا (جنوب شرق بيت لحم) جنوبي مدينة القدس المحتلة.

كما قالت مصادر محلية فلسطينية إن مستوطنين هاجموا قرية عطارة شمال مدينة رام الله الواقعة شمال القدس المحتلة.

وشدد جيش الاحتلال أمس الأربعاء، إجراءاته العسكرية في محيط مدينة القدس، عبر إغلاق عدد من الحواجز الرئيسية وتوزيع إخطارات هدم في قرى فلسطينية.

ويأتي هذا التصعيد لليوم الثالث على التوالي، عقب عملية إطلاق نار وقعت الاثنين الماضي، أسفرت عن مقتل 6 مستوطنين وإصابة 30 آخرين، بينهم 3 في حالة حرجة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وبالتوازي مع حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية على قطاع غزة، قتل جيش الاحتلال والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس المحتلة، ما لا يقل عن 1020 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 19 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة أمريكية تكشف عن تفاصيل عملية الاغتيال الفاشلة والتحذير المصري التركي لحماس

مصادر فلسطينية: إصابة قياديين من اعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في هجوم الدوحة أحدهم حالته خطيرة

الحرب مع مصر مسألة وقت... الإعلام العبري يعلق بعد استفزازات نتنياهو حول فتح معبر رفح..

الأمن الفلسطيني يعتقل رجل الأعمال سمير حليلة في رام الله ..

القناة 11 العبرية : قطر سترد عسكريا على اسرائيل عبر الطائرات الحربية وبالتنسيق مع السعودية

هاكابي : الاعتراف بدولة فلسطينية يعرقل الإفراج عن أموال السلطة

اليمن : غارات إسرائيلية تستهدف 6 مواقع في صنعاء

الأخبار الرئيسية

الدبيبة وحفتر متورطان ..الغرياني يحذر من مخططات تهجير سكان غزة إلى ليبيا.. "عار لن نرضى به"

الغطرسة والجنون .."5 مفاهيم رئيسية" تكشف عن طريقة تفكير نتنياهو وأجهزته بعد هجوم قطر

الصحة العالمية تتحدى أوامر الاحتلال الاسرائيلي وتؤكد عزمها البقاء في مدينة غزة

عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق القطاع وتوسيع دائرة القتل والتدمير بمدينة غزة

IMG_1614

القناة 11 العبرية : قطر سترد عسكريا على اسرائيل عبر الطائرات الحربية وبالتنسيق مع السعودية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية