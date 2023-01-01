الغطرسة والجنون .."5 مفاهيم رئيسية" تكشف عن طريقة تفكير نتنياهو وأجهزته بعد هجوم قطر

وكالات / سما/

كثير من الأمور المتعلقة بمحاولة اغتيال قادة «حماس» في قطر، ستكون أوضح، عندما تتكشف نتائجها الدقيقة.

لكن وعلى الرغم من بدء الاعتراف بالفشل وخيبة الأمل في تل أبيب، من نجاة قادة «حماس»، فإنهم يفتشون أيضاً عن «مكاسب لسياسة الردع»، ويشيرون إلى أنهم متمسكون بـ«نهج ميونيخ»، الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية في سنة 1972.

ويقصد بـ«نهج ميونيخ» ردة فعل إسرائيل على مقتل 11 رياضياً كانوا يشاركون في دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها المدينة الألمانية، وذلك في إطار ملابسات عملية اختطاف نفذتها جماعة «أيلول الأسود» الفلسطينية، وعندها راحت الأجهزة الإسرائيلية تتعقب غالبية من شاركوا في الهجوم واغتالتهم.

لكن وفي الأجواء الراهنة، ورغم مرور أكثر من نصف قرن، وأكثر من 63 ألف قتيل غزة، تعود إسرائيل لتهدد بضربات قادمة رداً على «7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

هل مجرد ثأر؟

فماذا وراء هذه العملية وكواليسها؟ هل هي فقط عملية ثأر من مدرسة جاهلية، أو هي سياسة رسمية محسوبة ومدروسة. وها هي عدة نقاط توضح أموراً غير قليلة في المفاهيم الإسرائيلية وكيف يفكر نتنياهو وقادة أجهزته الأمنية:

أولاً: نتنياهو ووزراؤه والجيش و«الشاباك» أظهروها عملية خارقة قبل وضوح نتائجها

عدّوها شبيهة باغتيال قادة «حزب الله» واغتيال قادة الحرس الثوري الإيراني، وسموها «عملية نظيفة، أي بلا خسائر في صفوف الإسرائيليين، تتم على بعد 1800 كيلومتر وتشارك فيها 15 طائرة مقاتلة، إضافة إلى طائرات الحماية والتزويد بالوقود. تحدثوا عن إصابات دقيقة. وعن استخدام قنابل وعبوات تعرف كيف تضرب الهدف بتدمير قاتل مع أقل ما يمكن من الإصابات الجانبية».

لكن، بعدما قالت «حماس» إن العملية فشلت، بدأوا يتحدثون في إسرائيل عن «ضرورة الانتظار يوماً أو يومين حتى تظهر نتائج فحص الحامض النووي، لمعرفة هوية القتلى»، ولاحقاً بدأت تُسمَع نغمة خيبة الأمل من الفشل.

بدورهم، رأى القادة العسكريون في هذا الفشل «خللاً تكتيكياً يحصل لكل الجيوش وأجهزة المخابرات»، وقالوا إن في هذه العملية أيضاً عدداً غير قليل من المكاسب الاستراتيجية.

واقتبس رون بن يشاي، المعلق الاستراتيجي في «يديعوت أحرونوت»، عن مسؤولين عسكريين: «في هذه الضربة ردع قوي لقادة (حماس)، الذين سيتحركون من الآن فصاعداً بشعور من الملاحقة وبقيود شديدة. ومن يدعمهم فسيضطر للتفكير ألف مرة قبل أي خطوة دعم لهم».

ثانياً: القرار باغتيال جميع قادة «حماس» صدر في 8 أكتوبر 2023.

نقل على لسان رونين بار، قائد «الشاباك» السابق، قوله: «هذه عملية ميونيخ في عصرنا»، وقصد أن ذلك مثلما قررت رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير يومها القضاء على جميع القادة الفلسطينيين الضالعين في اغتيال الرياضيين الإسرائيليين في الألعاب الأولمبية التي جرت في ميونيخ الألمانية في سنة 1972، وهو ما تحقق بصورة كبيرة فعلاً في عمليات اغتيال تمت في دول عربية وأوروبية.

وليس صدفة أن نتنياهو قال ليلة الهجوم إنه «تم استهداف قادة حماس في المكان نفسه الذي احتفلوا فيه بهجوم 7 أكتوبر». رغم أن ذلك خطأ معلوماتي؛ إذ إن من احتفلوا بسجدة الشكر الشهيرة من قادة «حماس» كانوا في تركيا وليس قطر.

قائمة متتابعة

وقد تم تكليف «الشاباك» بالمهمة وبدأ الإعداد لها. وبدأ ينفذها باغتيال صالح العاروري ثم إسماعيل هنية ثم يحيى السنوار ومحمد الضيف ومحمد السنوار وغيرهم.

وفي الأسبوع الماضي هدد رئيس الأركان زامير بالوصول إلى قادة «حماس» في الخارج. ويتبين أن تصريحه هذا جاء في وقت أبلغه به «الشاباك» وبأن الخطة جاهزة ويجب فقط تحديد موعد التنفيذ وانتظار الفرصة الأمنية المناسبة.

في هذه الأثناء، أبلغ «الشاباك» الحكومة أن قادة «حماس» سيجتمعون في مكان ما في الدوحة يوم الاثنين. وطلب نتنياهو تنفيذ العملية فوراً. إلا أن جميع قادة الأجهزة الأمنية أبدوا تحفظاً على موضوع التوقيت.

وكان أقوى المعارضين للعملية اللواء في الاحتياط، نتسان ألون، ممثل الجيش في فريق المفاوضات، الذي قال إن عملية كهذه ستقضي على الرهائن. وقد قبلوا رأيه وامتنعوا عن التنفيذ.

اقتربوا من الموافقة... فقرروا قصفهم

في صبيحة الثلاثاء، عاد القائم بأعمال رئيس «الشاباك» (محظور نشر اسمه)، وأخبر نتنياهو أن لديه معلومة موثوقة عن اجتماع ثان سيعقده قادة «حماس» للتداول في الرد على المشروع الأميركي.

ويفيد الإعلام العبري بأن ما نُقل لنتنياهو من «الشاباك» أن الاتجاه لدى «حماس» هو قبول المشروع مع تحفظات معينة مرتبطة بمسألة إطلاق سراح الرهائن، حتى إنها تقول إنها «تحتاج لعدة أيام حتى تصل إلى جميع الرهائن وجميع الجثث، التي جاء دفنها تحت الردم بسبب القصف الأخير». فقرر نتنياهو دعوة قادة أجهزة الأمن ووزير الأمن كاتس، وهنا أبلغهم نتنياهو أنه مصر على تنفيذ العملية.

ورغم أن قادة الجيش والموساد وشعبة الاستخبارات العسكرية ومجلس الأمن القومي تحفظوا، أصر نتنياهو وكاتس على تنفيذها.

توجه نتنياهو إلى المحكمة في تل أبيب، وطلب أن يتم إعفاؤه من حضور الجلسة؛ لأن هناك حدثاً أمنياً طارئاً. وتوجه إلى مقر «الشاباك»، وانطلقت طائراته للتنفيذ.

ثالثاً: ضربة قطر تستهدف عدة عصافير بحجر واحد

من بين أهدف إسرائيل من هجوم قطر، تثبيت مكانتها كقوة باطشة في الشرق الأوسط؛ فهي التي قضت على قيادة «حزب الله» وقيادات في الحرس الإيراني، ودمرت نصف بطاريات إطلاق الصواريخ هناك، واغتالت حكومة الحوثي، وتطلب اعترافاً بمكانتها إقليمياً ودولياً، وتريد ثمناً، ستجبيه في المستقبل.

رابعاً: الإسرائيليون روجوا أن الولايات المتحدة أيدت وباركت... ثم تراجعوا واتهموا

اضطر نتنياهو إلى إصدار بيان يدعي فيه أن القصف في الدوحة كان عملية إسرائيلية خالصة، وتبين أن البيت الأبيض هو الذي طلب هذا النص، وهم يصرون على أن ترمب علم بالضربة وأيدها، وفقط عندما نفذت وأثارت لغطاً كبيراً في العالم العربي تقرر في واشنطن تخفيض الأضواء الأميركية عليها.

لكن نتنياهو، الذي لا يمكن أن يعترف بأي فشل ولا يتحمل أي مسؤولية عن أي فضل، راح يفتش عن جهة أخرى يحملها عبء الفشل. فوجده في الصديق والحليف الأكبر الرئيس دونالد ترمب. ووفق تسريبات من «مسؤولين سياسيين كبار» في تل أبيب، أبلغ ترمب قطر بالضربة الإسرائيلية قبل موعدها، فقامت هذه بإخبار قادة «حماس»، فغادروا مكان الاجتماع قبل لحظات من تنفيذ الضربة، وعدّوا ذلك نوعاً من اللعب على الحبلين.

خامساً: هناك فاتورة مستحقة

يخشى الآن نتنياهو من أن يقدم ترمب الآن فاتورة حساب قاسية، لكي يثبت للعرب بأنه لا يؤيد المساس بعاصمة عربية، خصوصاً إذا كانت صديقة وحليفة لأميركا مثل قطر. فإذا شعر ترمب بأنه يخسر نقاطاً كبيرة وكثيرة من جراء هذه العملية فسيحاول تصحيح المسار بالعودة إلى طاولة المفاوضات والاستجابة للمطلب العربي في وقف الحرب وفتح آفاق سياسية للمنطقة.