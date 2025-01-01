  1. الرئيسية
الصحة العالمية تتحدى أوامر الاحتلال الاسرائيلي وتؤكد عزمها البقاء في مدينة غزة

الخميس 11 سبتمبر 2025 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية تتحدى أوامر الاحتلال الاسرائيلي وتؤكد عزمها البقاء في مدينة غزة



لاهاي/وكالات/

أكدت منظمة الصحة العالمية أنّها مستمرة في عملها داخل مدينة غزّة، رافضة أوامر الإخلاء التي وجهها الاحتلال الإسرائيلي لسكان المدينة بالانتقال إلى جنوب القطاع.

وأوضحت المنظمة، في بيان نشرته في منصة "إكس"، أنّها وشركاءها ما زالوا في غزّة، معربةً عن استيائها من أوامر الاحتلال التي وصفتها بأنّها لا تراعي الواقع الإنساني.

وأضافت أنّ ما يسمى "المنطقة الإنسانية" التي حددتها إسرائيل في جنوب القطاع لا تملك القدرة ولا البنية التحتية لتأمين الخدمات الأساسية للسكان الموجودين والوافدين الجدد، ما يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية.

وفي السياق نفسه، علّق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قائلاً: مصدوم من أمر الإخلاء الإسرائيلي الأخير والذي يطالب بنقل مليون شخص من مدينة غزة إلى ما يسمى "المنطقة الإنسانية" في الجنوب.

ودعا غيبريسوس المجتمع الدولي إلى التحرّك، مضيفاً: "هذه الكارثة من صنع الإنسان، والمسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً لإيقافها".

