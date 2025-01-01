عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق القطاع وتوسيع دائرة القتل والتدمير بمدينة غزة

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 706 من الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من 80 شهيدا منذ فجر الاربعاء في قطاع غزة منهم 60 بمدينة غزة.

غزة والشمال

وهاجم جيش الاحتلال عشرات المنازل واحرق مئات الخيام في شمال مدينة غزة لدفع الناس للنزوح.

وارتكب جيش الاحتلال مجزرة راح ضحيتها 23 مواطنا بقصف خيام النازحين قرب الشاليهات غرب مدينة غزة بالتزامن مع تدمير برج طيبة في ذات المنطقة.

وشنت طائرات الاحتلال أحزمة نارية على شارع النفق بمدينة غزة وفجرت روبوتات قرب بركة الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وارتقى شهيدان احدهما طفلة فجر اليوم جراء قصف خيمة تعود لعائلة ابو هربيد قرب سوق اليرموك بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وأصيب اربعة مواطنين في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة الشوا قرب مفترق الشعبية بحي الدرج وسط مدينة غزة.

واستشهد ستة مواطنين واصيب 70 من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال شمالي قطاع غزة

وسط القطاع

وارتقى اربعة شهداء وأصيب 19 في ساعة متاخرة من مساء الاربعاء جراء قصف طائرات الاحتلال تجمع للمواطنين في مخيم 2 بمخيم النصيرات وسط القطاع.

جنوب قطاع غزة.

واستشهد 12 مواطنا في سلسلة غارات على خان يونس جنوب قطاع غزة بينهم اربعة كانوا يجمعون الخشب وسط المدينة.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد 41 مواطنا و184 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 64,656 شهيدًا و163,503 إصابات.

كما سجلت الفترة الممتدة من 18 مارس 2025 وحتى اليوم حصيلة ثقيلة بلغت 12,098 شهيدًا و51,462 إصابة.

ووثّقت الطواقم الطبية خلال الساعات الأخيرة وصول 12 شهيدًا و30 إصابة من ضحايا قصف الطوابير والمساعدات، لترتفع الحصيلة الكلية إلى 2,456 شهيدًا وأكثر من 17,861 إصابة.

إلى جانب ذلك، تتفاقم الكارثة الإنسانية في ظل الحصار والمجاعة، حيث سجلت المستشفيات 5 حالات وفاة جديدة نتيجة سوء التغذية ونقص الغذاء والدواء، بينهم طفل، لترتفع حصيلة الوفيات بسبب الجوع إلى 404 حالات، منهم 141 طفلًا.