عائلات الاسرى بغزة : حكومة نتنياهو قامت بمحاولة اغتيال 48 محتجزا اسرائيليا بمهاجمتها قطر..

الخميس 11 سبتمبر 2025 01:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أعربت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، عن قلقها الشديد بعد محاولة اغتيال قيادات الحركة في العاصمة القطرية الدوحة، معتبرة أن العملية الإسرائيلية عرضت حياة أبنائهم للخطر.

وقالت عيناب تسنجاوكر، والدة الأسير متان تسنجاوكر، إن الحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء "يعرضوا حياة الأسرى للخطر لأسباب سياسية، وتحولت الحرب إلى عمليات إعلامية تغطي على إخفاقاتها، دون أن تحقق أي تقدم في تحرير المحتجزين".

وأضافت تسنجاوكر أن العائلات ستصعّد تحركاتها خلال الأيام المقبلة، داعية الإسرائيليين للخروج إلى الشوارع لإنهاء الحرب وإعادة جميع المحتجزين باتفاق شامل.

كما تحدثت عائلات أخرى، بينها والدة المحتجز القتيل عوز دانيال ووالدة المحتجز نمرود كوهين، مطالبة بوقف العمليات العسكرية وعودة المحتجزين فورا.

ومن جانبهم، شدد جنود الاحتياط المشاركون في المسيرة على ضرورة إنهاء الحرب وإنقاذ المحتجزين، مؤكدين أن استمرار العمليات يثقل كاهل الجنود بينما المسؤولون عن اتخاذ القرار لا يتحملون تبعاته.

وفي سياق دولي، التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأقارب أربعة محتجزين، مؤكدًا أن قضيتهم حاضرة في أولوياته منذ 7 أكتوبر، وأنه سيواصل العمل لإعادة جميع المحتجزين وإنهاء الحرب قريبًا.

