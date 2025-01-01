القناة 11 العبرية : قطر سترد عسكريا على اسرائيل عبر الطائرات الحربية وبالتنسيق مع السعودية

القدس المحتلة/سما/

عقب تهديد رئيس وزراء قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بالرد على إسرائيل بعد الغارة الأخيرة على الدوحة، قدّم الكاتب العسكري الإسرائيلي البارز، إيتاي بلومنتال (قناة "كان 11")، تقديرا مفصّلا حول طبيعة الرد المتوقع من قطر.

وأشار بلومنتال إلى أن قطر لا تمتلك صواريخ باليستية، لذا فإن أي رد عسكري مباشر على إسرائيل سيكون محدودا ويُنفذ عبر الطائرات الحربية، مع احتمال مرورها في أجواء السعودية والأردن، بما يضمن فعالية الرد وتجنب التصعيد المباشر داخل الأراضي القطرية.

وأكد المحلل العسكري، أن تصريحات ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، التي أعلن فيها استعداد المملكة لاستخدام جميع مواردها لدعم الرد القطري على إسرائيل، تعكس تنسيقا إقليميا كاملا بين الدوحة والرياض والدول الشريكة الأخرى في المنطقة.

وأوضح بلومنتال أن الهدف من الرد العسكري القطري المحتمل هو إرسال رسالة ردع لإسرائيل بعد غارة الدوحة، لكنه أشار إلى أن التنفيذ يعتمد على تقييم دقيق للموقف وتنسيق مستمر مع الشركاء الإقليميين، مع متابعة دقيقة لموقف الولايات المتحدة لضمان عدم تصعيد الوضع بشكل غير محسوب.

وكان رئيس وزراء قطر قد قال في مقابلة مع CNN: "سيكون هناك رد على الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، والتفاصيل قيد النقاش مع شركائنا الإقليميين".

وأضاف: "نتنياهو يدعي دائما أننا مهددون، بينما نحن نحمي دولنا وشعوبنا. لا أحد من دولنا هدد إسرائيل أو شعبها، فلماذا يدّعي أنه رجل السلام؟ نحن في لحظة حرجة في الشرق الأوسط، وادعاؤه أنه يعيد تشكيل المنطقة أمر خطير جدا وغير مقبول بالنسبة لنا".