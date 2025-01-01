ترامب يعلن مقتل الناشط الأمريكي الموالي لإسرائيل تشارلي كيرك

واشنطن / وكالات /

أفادت وسائل إعلام أميركية، بمقتل الناشط الأمريكي الموالي لإسرائيل تشارلي كيرك متأثرا بجراحه عندما أصيب بطلق ناري خلال فعالية عامة في ولاية يوتا.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب شخصيا نبأ وفاته واصفًا إياه بـ"الرجل العظيم"، وقال ترامب لاحقًا: "تشارلي كيرك" كان يعبر عن روح شباب الولايات المتحدة بأكملها"

ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن كيرك، وهو رئيس منظمة Turning Point USA وأحد أبرز حلفاء ترامب الشبابيين، أصيب برصاصة في رقبته أطلقها مسلح من مبنى يبعد نحو 200 متر عن مكان إقامة الفعالية. وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل تُظهر حالة من الفوضى والذعر بين الحضور بعد سماع دوي إطلاق النار.

وأكدت الشرطة اعتقال منفذ العملية، مشيرة إلى أنه ليس طالباً في الجامعة، فيما لم تتضح بعد دوافعه.

كيرك، المولود عام 1993، كان يُعد من أبرز الشخصيات المؤثرة في التيار المحافظ الأميركي، إذ قاد خلال السنوات الماضية حملات واسعة لحشد الشباب حول أجندة "أميركا أولاً" التي يتبناها ترامب، وأصبح أحد الوجوه الإعلامية الأكثر ارتباطاً به داخل الأوساط الطلابية واليمينية.