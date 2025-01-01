  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب يعلن مقتل الناشط الأمريكي الموالي لإسرائيل تشارلي كيرك

الخميس 11 سبتمبر 2025 01:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يعلن مقتل الناشط الأمريكي الموالي لإسرائيل تشارلي كيرك



واشنطن / وكالات /

أفادت وسائل إعلام أميركية، بمقتل الناشط الأمريكي الموالي لإسرائيل تشارلي كيرك متأثرا بجراحه عندما أصيب بطلق ناري خلال فعالية عامة في ولاية يوتا.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب شخصيا نبأ وفاته واصفًا إياه بـ"الرجل العظيم"، وقال ترامب لاحقًا: "تشارلي كيرك" كان يعبر عن روح شباب الولايات المتحدة بأكملها"

ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن كيرك، وهو رئيس منظمة Turning Point USA وأحد أبرز حلفاء ترامب الشبابيين، أصيب برصاصة في رقبته أطلقها مسلح من مبنى يبعد نحو 200 متر عن مكان إقامة الفعالية. وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل تُظهر حالة من الفوضى والذعر بين الحضور بعد سماع دوي إطلاق النار.

وأكدت الشرطة اعتقال منفذ العملية، مشيرة إلى أنه ليس طالباً في الجامعة، فيما لم تتضح بعد دوافعه.

كيرك، المولود عام 1993، كان يُعد من أبرز الشخصيات المؤثرة في التيار المحافظ الأميركي، إذ قاد خلال السنوات الماضية حملات واسعة لحشد الشباب حول أجندة "أميركا أولاً" التي يتبناها ترامب، وأصبح أحد الوجوه الإعلامية الأكثر ارتباطاً به داخل الأوساط الطلابية واليمينية.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة أمريكية تكشف عن تفاصيل عملية الاغتيال الفاشلة والتحذير المصري التركي لحماس

الحرب مع مصر مسألة وقت... الإعلام العبري يعلق بعد استفزازات نتنياهو حول فتح معبر رفح..

القناة 12 العبرية: ترمب أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لضرب قيادة «حماس» والقواعد الأمريكية بالخليج رصدت إقلاع الطائرات من قواعدها ..

يديعوت أحرونوت": تم تنفيذ عملية "يوم الحساب" الإسرائيلية في قطر بالتنسيق مع دول أخرى..

الأمن الفلسطيني يعتقل رجل الأعمال سمير حليلة في رام الله ..

بعد فشل عملية الدوحة... من هم أبرز قادة «حماس» الذين اغتالتهم إسرائيل؟

هاكابي : الاعتراف بدولة فلسطينية يعرقل الإفراج عن أموال السلطة

الأخبار الرئيسية

IMG_1614

القناة 11 العبرية : قطر سترد عسكريا على اسرائيل عبر الطائرات الحربية وبالتنسيق مع السعودية

IMG_1611

مصادر فلسطينية: إصابة قياديين من اعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في هجوم الدوحة أحدهم حالته خطيرة

زامير يتوعد بمهاجمة قادة حماس “في كل مكان” غداة استهداف تل أبيب وفد الحركة المفاوض في الدوحة

IMG_1607

اليمن : غارات إسرائيلية تستهدف 6 مواقع في صنعاء

الحرب مع مصر مسألة وقت... الإعلام العبري يعلق بعد استفزازات نتنياهو حول فتح معبر رفح..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية