  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأمن الفلسطيني يعتقل رجل الأعمال سمير حليلة في رام الله ..

الأربعاء 10 سبتمبر 2025 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمن الفلسطيني يعتقل رجل الأعمال سمير حليلة في رام الله ..



رام الله/سما/

أفادت مصادر محلية باعتقال جهاز الأمن الوقائي يوم الأربعاء، رجل الأعمال سمير حليلة أثناء تواجده في أحد مطاعم مدينة رام الله.

ويأتي الاعتقال بعد أن كان حليلة قد طرح نفسه في وقت سابق كمرشح لتولي إدارة قطاع غزة بدعم أميركي، من دون تنسيق مع السلطة الفلسطينية.

وكانت الرئاسة الفلسطينية قد شددت في حينه على أن الجهة الوحيدة المخوّلة بإدارة شؤون غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة أو اللجنة الإدارية المعتمدة، معتبرة أن أي تحركات خارج هذا الإطار تمثل "خروجًا عن الخط الوطني" ومحاولةً لتكريس الانقسام وفصل القطاع عن الضفة الغربية.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة أمريكية تكشف عن تفاصيل عملية الاغتيال الفاشلة والتحذير المصري التركي لحماس

القناة 12 العبرية: ترمب أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لضرب قيادة «حماس» والقواعد الأمريكية بالخليج رصدت إقلاع الطائرات من قواعدها ..

يديعوت أحرونوت": تم تنفيذ عملية "يوم الحساب" الإسرائيلية في قطر بالتنسيق مع دول أخرى..

الحرب مع مصر مسألة وقت... الإعلام العبري يعلق بعد استفزازات نتنياهو حول فتح معبر رفح..

البيت الأبيض يكشف: ترامب ابلغ قطر عن الضربة الاسرائيلية الوشيكة قبل تنفيذها

قطر : نتنياهو مارق يمارس ارهاب دولة وتحتفظ لانفسنا بحق الرد..

بعد فشل عملية الدوحة... من هم أبرز قادة «حماس» الذين اغتالتهم إسرائيل؟

الأخبار الرئيسية

IMG_1607

اليمن : غارات إسرائيلية تستهدف 6 مواقع في صنعاء

الحرب مع مصر مسألة وقت... الإعلام العبري يعلق بعد استفزازات نتنياهو حول فتح معبر رفح..

صحيفة أمريكية تكشف عن تفاصيل عملية الاغتيال الفاشلة والتحذير المصري التركي لحماس

b9f402e9-0500-4d3f-b3c2-a4648f7afe4c

الخامس خلال ايام ..جيش الاحتلال يدمر برج طيبة غرب مدينة غزة وينذر آخر بالاخلاء..

IMG_1600

القناة 12 العبرية: ترمب أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لضرب قيادة «حماس» والقواعد الأمريكية بالخليج رصدت إقلاع الطائرات من قواعدها ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية