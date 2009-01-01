الأمن الفلسطيني يعتقل رجل الأعمال سمير حليلة في رام الله ..

رام الله/سما/

أفادت مصادر محلية باعتقال جهاز الأمن الوقائي يوم الأربعاء، رجل الأعمال سمير حليلة أثناء تواجده في أحد مطاعم مدينة رام الله.

ويأتي الاعتقال بعد أن كان حليلة قد طرح نفسه في وقت سابق كمرشح لتولي إدارة قطاع غزة بدعم أميركي، من دون تنسيق مع السلطة الفلسطينية.

وكانت الرئاسة الفلسطينية قد شددت في حينه على أن الجهة الوحيدة المخوّلة بإدارة شؤون غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة أو اللجنة الإدارية المعتمدة، معتبرة أن أي تحركات خارج هذا الإطار تمثل "خروجًا عن الخط الوطني" ومحاولةً لتكريس الانقسام وفصل القطاع عن الضفة الغربية.