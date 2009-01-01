  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

بن زايد: اعتداء إسرائيل على الأراضي القطرية يقوض استقرار المنطقة ويؤكد تضامن بلاده الكامل مع الدوحة

الأربعاء 10 سبتمبر 2025 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن زايد: اعتداء إسرائيل على الأراضي القطرية يقوض استقرار المنطقة ويؤكد تضامن بلاده الكامل مع الدوحة



الدوحة / سما /

قال رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، إن الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي القطرية “يشكل انتهاكا لسيادة قطر ويقوض الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة”.
جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الإمارات مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة خلال زيارة إلى قطر استمرت ساعات وذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، أنه شن هجوما جويا على قيادة حركة “حماس” بالدوحة.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” بأن الزعيمين بحثا في الديوان الأميري القطري، “العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي القطرية”.

 

وجدد رئيس الإمارات خلال اللقاء تأكيده “تضامن بلاده الكامل مع قطر ودعمها جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها”.
وشدد على أن “الاعتداء يشكل انتهاكا لسيادة قطر وجميع القوانين والأعراف الدولية ويقوض أمن المنطقة واستقرارها وفرص السلام فيها”.
وأشاد ابن زايد بجهود الأمير تميم من أجل تحقيق “السلام والاستقرار في المنطقة”.

 

وعقب اللقاء، غادر الرئيس الإماراتي قطر، في ختام “زيارة أخوية” استمرت لساعات، وفق “وفا”.
والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن هجوما جويا على قيادة حركة “حماس” بالدوحة، دون أن يتطرق إلى نتيجته حتى اللحظة.
وأدانت قطر الهجوم الإسرائيلي، وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان الذي قتل عنصرا من قوى الأمن الداخلي.
فيما أعلنت “حماس” نجاة وفدها المفاوض، بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، واستشهاد مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين هم عبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك.
وأثار العدوان الإسرائيلي على سيادة قطر إدانات عربية ودولية، مع دعوات إلى ضرورة ردع تل أبيب لوقف اعتداءاتها المتكررة التي تنتهك القانون الدولي.
وجاء الهجوم على قطر رغم قيامها بدور وساطة إلى جانب مصر، وبمشاركة أمريكية، في مفاوضات غير مباشرة بين “حماس” وإسرائيل، للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وبهذا الهجوم وسعّت إسرائيل اعتداءاتها إقليميا، إذ شنت في يونيو/ حزيران الماضي عدوانا على إيران، وترتكب منذ نحو عامين إبادة جماعية بغزة واعتداءات بالضفة الغربية المحتلة، وتنفذ غارات جوية على لبنان وسوريا واليمن.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة أمريكية تكشف عن تفاصيل عملية الاغتيال الفاشلة والتحذير المصري التركي لحماس

القناة 12 العبرية: ترمب أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لضرب قيادة «حماس» والقواعد الأمريكية بالخليج رصدت إقلاع الطائرات من قواعدها ..

يديعوت أحرونوت": تم تنفيذ عملية "يوم الحساب" الإسرائيلية في قطر بالتنسيق مع دول أخرى..

الحرب مع مصر مسألة وقت... الإعلام العبري يعلق بعد استفزازات نتنياهو حول فتح معبر رفح..

البيت الأبيض يكشف: ترامب ابلغ قطر عن الضربة الاسرائيلية الوشيكة قبل تنفيذها

القيادي في حماس سهيل الهندي يعلن رسميا فشل اغتيال قادة الحركة في الدوحة

قطر : نتنياهو مارق يمارس ارهاب دولة وتحتفظ لانفسنا بحق الرد..

الأخبار الرئيسية

IMG_1607

اليمن : غارات إسرائيلية تستهدف 6 مواقع في صنعاء

الحرب مع مصر مسألة وقت... الإعلام العبري يعلق بعد استفزازات نتنياهو حول فتح معبر رفح..

صحيفة أمريكية تكشف عن تفاصيل عملية الاغتيال الفاشلة والتحذير المصري التركي لحماس

b9f402e9-0500-4d3f-b3c2-a4648f7afe4c

الخامس خلال ايام ..جيش الاحتلال يدمر برج طيبة غرب مدينة غزة وينذر آخر بالاخلاء..

IMG_1600

القناة 12 العبرية: ترمب أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لضرب قيادة «حماس» والقواعد الأمريكية بالخليج رصدت إقلاع الطائرات من قواعدها ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية