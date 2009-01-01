الصحة : 41 شهيدا خلال 24 ساعة الماضية في غزة

غزة /سما/

واصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حصد المزيد من الأرواح، إذ أعلنت مصادر طبية وصول 41 شهيدًا، بينهم اثنان جرى انتشالهما من تحت الركام، و184 إصابة جديدة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 64,656 شهيدًا و163,503 إصابات.

كما سجلت الفترة الممتدة من 18 مارس 2025 وحتى اليوم حصيلة ثقيلة بلغت 12,098 شهيدًا و51,462 إصابة.

وفي سياق متصل، واصلت "مجازر لقمة العيش" حصد الأرواح، حيث وثّقت الطواقم الطبية خلال الساعات الأخيرة وصول 12 شهيدًا و30 إصابة من ضحايا قصف الطوابير والمساعدات، لترتفع الحصيلة الكلية إلى 2,456 شهيدًا وأكثر من 17,861 إصابة.

إلى جانب ذلك، تتفاقم الكارثة الإنسانية في ظل الحصار والمجاعة، حيث سجلت المستشفيات 5 حالات وفاة جديدة نتيجة سوء التغذية ونقص الغذاء والدواء، بينهم طفل، لترتفع حصيلة الوفيات بسبب الجوع إلى 404 حالات، منهم 141 طفلًا.