  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة : 41 شهيدا خلال 24 ساعة الماضية في غزة

الأربعاء 10 سبتمبر 2025 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 41 شهيدا خلال 24 ساعة الماضية في غزة



غزة /سما/

واصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حصد المزيد من الأرواح، إذ أعلنت مصادر طبية وصول 41 شهيدًا، بينهم اثنان جرى انتشالهما من تحت الركام، و184 إصابة جديدة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 64,656 شهيدًا و163,503 إصابات.

كما سجلت الفترة الممتدة من 18 مارس 2025 وحتى اليوم حصيلة ثقيلة بلغت 12,098 شهيدًا و51,462 إصابة.

وفي سياق متصل، واصلت "مجازر لقمة العيش" حصد الأرواح، حيث وثّقت الطواقم الطبية خلال الساعات الأخيرة وصول 12 شهيدًا و30 إصابة من ضحايا قصف الطوابير والمساعدات، لترتفع الحصيلة الكلية إلى 2,456 شهيدًا وأكثر من 17,861 إصابة.

إلى جانب ذلك، تتفاقم الكارثة الإنسانية في ظل الحصار والمجاعة، حيث سجلت المستشفيات 5 حالات وفاة جديدة نتيجة سوء التغذية ونقص الغذاء والدواء، بينهم طفل، لترتفع حصيلة الوفيات بسبب الجوع إلى 404 حالات، منهم 141 طفلًا.

الأكثر قراءة اليوم

نجاة وفد "حماس" من عملية اغتيال إسرائيلية في الدوحة ..

صحيفة أمريكية تكشف عن تفاصيل عملية الاغتيال الفاشلة والتحذير المصري التركي لحماس

مسؤول اسرائيلي يكشف اسماء قادة حماس المستهدفين بالدوحة

يديعوت أحرونوت": تم تنفيذ عملية "يوم الحساب" الإسرائيلية في قطر بالتنسيق مع دول أخرى..

القناة 12 العبرية: ترمب أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لضرب قيادة «حماس» والقواعد الأمريكية بالخليج رصدت إقلاع الطائرات من قواعدها ..

قطر تعلّق وساطتها في مفاوضات الاسرى بعد محاولة اغتيال قيادة حماس بالدوحة ..

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر باستهداف قادة حماس في قطر

الأخبار الرئيسية

الحرب مع مصر مسألة وقت... الإعلام العبري يعلق بعد استفزازات نتنياهو حول فتح معبر رفح..

صحيفة أمريكية تكشف عن تفاصيل عملية الاغتيال الفاشلة والتحذير المصري التركي لحماس

b9f402e9-0500-4d3f-b3c2-a4648f7afe4c

الخامس خلال ايام ..جيش الاحتلال يدمر برج طيبة غرب مدينة غزة وينذر آخر بالاخلاء..

IMG_1600

القناة 12 العبرية: ترمب أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لضرب قيادة «حماس» والقواعد الأمريكية بالخليج رصدت إقلاع الطائرات من قواعدها ..

ترامب: قرار الهجوم على قطر اتخذه نتنياهو ولست أنا ولم يكن لدينا وقت كاف لوقفه ولا يخدم مصالح أمريكا وإسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية