  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

بُدرس 2009.. فيلم وثائقي ملهم يروي قصة حراكا سلميا للدفاع عن الارض الفلسطينية

الأربعاء 10 سبتمبر 2025 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
بُدرس 2009.. فيلم وثائقي ملهم يروي قصة حراكا سلميا للدفاع عن الارض الفلسطينية



رام الله/سما/

يعتبر فيلم " بدرس" فيلما وثائقيا ملهما يروي قصة الناشط المجتمعي الفلسطيني عايد مُرار وابنته التزام إلى جانب مؤيدين إسرائيليين، في حركة غير مسلحة لإنقاذ قريتهم بُدرس من الدمار الذي يُخلّفه جدار الفصل الإسرائيلي.

وحاز فيلم بُدرس على أكثر من 20 جائزة دولية، وأشادت به صحيفة نيويورك تايمز ووصفته بأنه "الفيلم الوثائقي الذي لا يُفوّت لهذا العام".

يشار الى ان بُدرُس هي قرية فلسطينية تقع على بعد 29 كيلومتراً شمال غرب رام الله في شمال الضفة الغربية.

وكان فيلم بدرس من انتاج مؤسسة just vision عام 2009 .

لمشاهدة الفيلم كاملا يرجى زيارة الرابط التالي : اضغط هنا

الأكثر قراءة اليوم

نجاة وفد "حماس" من عملية اغتيال إسرائيلية في الدوحة ..

مسؤول اسرائيلي يكشف اسماء قادة حماس المستهدفين بالدوحة

يديعوت أحرونوت": تم تنفيذ عملية "يوم الحساب" الإسرائيلية في قطر بالتنسيق مع دول أخرى..

القناة 12 العبرية: ترمب أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لضرب قيادة «حماس» والقواعد الأمريكية بالخليج رصدت إقلاع الطائرات من قواعدها ..

إسرائيل تعلن قبولها اقتراح ترامب للصفقة في غزة

قطر تعلّق وساطتها في مفاوضات الاسرى بعد محاولة اغتيال قيادة حماس بالدوحة ..

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر باستهداف قادة حماس في قطر

الأخبار الرئيسية

صحيفة أمريكية تكشف عن تفاصيل عملية الاغتيال الفاشلة والتحذير المصري التركي لحماس

b9f402e9-0500-4d3f-b3c2-a4648f7afe4c

الخامس خلال ايام ..جيش الاحتلال يدمر برج طيبة غرب مدينة غزة وينذر آخر بالاخلاء..

IMG_1600

القناة 12 العبرية: ترمب أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لضرب قيادة «حماس» والقواعد الأمريكية بالخليج رصدت إقلاع الطائرات من قواعدها ..

ترامب: قرار الهجوم على قطر اتخذه نتنياهو ولست أنا ولم يكن لدينا وقت كاف لوقفه ولا يخدم مصالح أمريكا وإسرائيل

يديعوت أحرونوت": تم تنفيذ عملية "يوم الحساب" الإسرائيلية في قطر بالتنسيق مع دول أخرى..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية