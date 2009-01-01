بُدرس 2009.. فيلم وثائقي ملهم يروي قصة حراكا سلميا للدفاع عن الارض الفلسطينية

رام الله/سما/

يعتبر فيلم " بدرس" فيلما وثائقيا ملهما يروي قصة الناشط المجتمعي الفلسطيني عايد مُرار وابنته التزام إلى جانب مؤيدين إسرائيليين، في حركة غير مسلحة لإنقاذ قريتهم بُدرس من الدمار الذي يُخلّفه جدار الفصل الإسرائيلي.

وحاز فيلم بُدرس على أكثر من 20 جائزة دولية، وأشادت به صحيفة نيويورك تايمز ووصفته بأنه "الفيلم الوثائقي الذي لا يُفوّت لهذا العام".



يشار الى ان بُدرُس هي قرية فلسطينية تقع على بعد 29 كيلومتراً شمال غرب رام الله في شمال الضفة الغربية.

وكان فيلم بدرس من انتاج مؤسسة just vision عام 2009 .

لمشاهدة الفيلم كاملا يرجى زيارة الرابط التالي : اضغط هنا