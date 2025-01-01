  1. الرئيسية
هدم منزلي شهيدين في طوباس وتفجير منزل أسيرين جنوب طولكرم

الأربعاء 10 سبتمبر 2025 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طوباس/سما/

هدمت قوات الاحتلال منزل الشهيدين الشقيقين أحمد ومحمد دراغمة في مدينة طوباس، فجر اليوم.

وتتهم قوات الاحتلال الشهيدين بالمسؤولية عن تنفيذ عملية إطلاق النار عند مفترق محولا والتي قُتل فيها مستوطن .

في ذات السياق فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، منزلا لعائلة الأسيرين عبد الله وعبد الرحمن ظافر بشناق في قرية كفر عبوش جنوب طولكرم حيث يتهمهما الاحتلال بمساعدة منفذي عملية شارع 22 بمدينة قلقيلية العام الماضي والتي اسفرت عن مقتل مستوطن اسرائيلي.

وأقتحمت قوات كبيرة من جيش وآليات الاحتلال القرية، وأجبرت أصحاب المنزل على إخلاءه قبل أن تشرع بتفخيخه، ثم تفجيره.

