ولي العهد السعودي: نساند قطر في إجراءاتها لحماية أمنها

الأربعاء 10 سبتمبر 2025 07:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرياض / وكالات /

أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، أن بلاده تضع كل إمكاناتها لمساندة دولة قطر، وما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، والمحافظة على سيادتها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الأمير محمد بن سلمان بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، الثلاثاء، أكد خلاله وقوف بلاده التام مع قطر، وإدانتها الهجوم الإسرائيلي السافر على الدوحة، عادّه عملاً إجرامياً، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية.

وأدانت السعودية واستنكرت، في بيان لوزارة خارجيتها، بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم، والانتهاك السافر لسيادة قطر، مؤكدةً تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الدوحة، ووضع كل إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات.

وحذّر البيان من العواقب الوخيمة جراء إمعان الاحتلال الإسرائيلي في تعدياته الإجرامية وخروجه الصارخ عن مبادئ القانون الدولي وجميع الأعراف الدولية، مطالباً المجتمع الدولي بإدانة هذا الاعتداء الآثم، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي تقوّض أمن واستقرار المنطقة.

