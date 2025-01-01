  1. الرئيسية
شهداء وجرحى في قصف الاحتلال فجر اليوم قطاع غزة

الأربعاء 10 سبتمبر 2025 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة /سما/

استشهد وأصيب عدد من المواطنين فجر اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان باستشهاد 5 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين في شارع النصر شمال غرب مدينة غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال المسيرة خيمة للنازحين بمحيط المستشفى المعمداني في ميدان فلسطين "الساحة" بمدينة غزة، ما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى.

وقالت مصادر محلية أن مواطنا استشهد وأصيب آخرون في قصف مسيرة للاحتلال شقة سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، استشهد طفل وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة للنازحين قرب كلية التقنية في دير البلح وسط قطاع غزة.

