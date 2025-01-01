  1. الرئيسية
سفينة ألما الإسبانية الأكبر في أسطول الصمود تتعرض مجددا لهجوم مسيرة حارقة اسرائيلية

الأربعاء 10 سبتمبر 2025 06:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سفينة ألما الإسبانية الأكبر في أسطول الصمود تتعرض مجددا لهجوم مسيرة حارقة اسرائيلية



تونس/سما/

تعرضت سفينة ألما الإسبانية، الأكبر حجمًا ضمن سفن أسطول الصمود العالمي الداعم لغزة، لهجوم بطائرة مسيّرة محملة بمواد حارقة أثناء رسوها بميناء سيدي بوسعيد في تونس.

وأعلنت لجنة تنظيم الأسطول عن السيطرة على الوضع بعد الحادث، الذي جاء متكررًا للمرة الثانية على التوالي في الميناء نفسه.

ويأتي الهجوم الجديد ضمن سلسلة اعتداءات إسرائيلية تستهدف السفن المشاركة في أسطول الصمود، بعد أن تعرضت سفينة فاميلي لهجوم مماثل أمس دون وقوع إصابات بشرية.

وجاء الحادث خلال تواجد السفينة الإسبانية في الميناء التونسي، مما يعزز المخاوف بشأن أمن السفن المنضمة للأسطول في المياه الإقليمية لتونس.

