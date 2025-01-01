ترامب: قرار الهجوم على قطر اتخذه نتنياهو ولست أنا ولم يكن لدينا وقت كاف لوقفه ولا يخدم مصالح أمريكا وإسرائيل

وكالات / سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن قرار إسرائيل مهاجمة قطر كان بيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالكامل، وأنه “لم يكن لديهم الوقت الكافي” لوقف الهجوم.

جاء ذلك عبر بيان على حسابه في منصة “تروث سوشيال”، الثلاثاء، بشأن الهجوم الإسرائيلي على وفد حركة “حماس” المفاوض في قطر.

وأضاف ترامب: “القصف أحادي الجانب لقطر الدولة ذات السيادة والحليف الوثيق للولايات المتحدة والتي عملت بجد وبشجاعة إلى جانبنا لتحقيق السلام، لن يخدم أهداف إسرائيل والولايات المتحدة”.

وتابع أن “هذا القرار اتخذه رئيس الوزراء نتنياهو، ولست أنا”، مشيرا إلى أن إدارته أُبلغت بالهجوم قبل وقت قصير من وقوعه عبر الجيش الأمريكي.

وأوضح ترامب أنه وجه مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، بإبلاغ القطريين بـ “الهجوم الوشيك” فور ورود معلومات عنه، “لكن للأسف فات الأوان لوقفه”.

ووصف ترامب الهجوم الإسرائيلي على قطر بأنه “حادث مؤسف”، مؤكدا لأمير قطر تميم بن حمد ورئيس وزرائها محمد بن عبد الرحمن أن هجوما كهذا “لن يتكرر على أراضيهم”.

وذكر أنه كلف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بإتمام اتفاقية التعاون الدفاعي مع قطر.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت قطر أن إسرائيل شنت “هجوما جبانا استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس بالدوحة”.

وسرعان ما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه هاجم بواسطة سلاح الجو “قيادة حركة حماس” في الدوحة بالتعاون مع جهاز الأمن العام “الشاباك”.

ولاحقا، أعلنت حركة “حماس” أن “العدو فشل في اغتيال الإخوة في الوفد المفاوض (لم تذكرهم)، فيما ارتقى عدد من الشهداء”.

وأوضحت أن بين الشهداء جهاد لبد مدير مكتب رئيس “حماس” بغزة خليل الحية، ونجله همام الحية، إلى جانب 3 من المرافقين هم: عبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك.

كما نعت الحركة في بيانها بدر الحميدي، أحد منتسبي قوات الأمن الداخلي القطري (لخويا)، الذي استشهد أيضا في الهجوم.