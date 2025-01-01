يديعوت أحرونوت": تم تنفيذ عملية "يوم الحساب" الإسرائيلية في قطر بالتنسيق مع دول أخرى..

القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مساء الثلاثاء، إن إسرائيل نفذت عملية "يوم الحساب" مستهدفة قادة حماس في قطر بالتنسيق مع دول أخرى.

وأضافت الصحيفة العبرية أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي قصفت مكتب حماس في الدوحة بصواريخ دقيقة لضمان النتيجة.

وأفاد المصدر بأن رئيس أركان الجيش إيال زامير وقائد سلاح الجو تومر بار قادا العملية شخصيا من مقر الكرياه.

وذكرت "القناة 14" العبرية أن العملية التي تمت على بعد 1800 كم من إسرائيل، شاركت فيها 10 مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

وأشارت مصادر إعلامية عبرية إلى أن الطائرات الحربية أطلقت 12 صاروخا على مواقع كان فيها قادة حماس في العاصمة القطرية.

من جهتها، أكدت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن العملية التي نفذت ضد قادة حماس هي عملية إسرائيلية مستقلة تماما، وأن تل أبيب تتحمل مسؤوليتها الكاملة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم عبر سلاح الجو بشكل موجه بدقة قيادة حماس في الدوحة.

وقال في بيان: "هاجم جيش الدفاع والشاباك من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس الإرهابية".

وأضاف أن "‏قادة القيادة الحمساوية الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة حماس على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".

وزعم أنه و‏قبل تنفيذ الغارة تم اتخاذ خطوات لتجنب اصابة المدنيين شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والمعلومات الاستخبارية الإضافية.

وشدد الجيش والشاباك على أنهما ‏سيواصلان استهداف العمل ضد حماس المسؤولة عن السابع من أكتوبر.