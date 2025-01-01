  1. الرئيسية
إيران ووكالة الطاقة الذرية تتفقان على استئناف التعاون بوساطة مصرية..

الثلاثاء 09 سبتمبر 2025 11:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران ووكالة الطاقة الذرية تتفقان على استئناف التعاون بوساطة مصرية..



القاهرة /سما/

أعلنت القاهرة، مساء الثلاثاء، توصل إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق لاستئناف التعاون بينهما، بوساطة مصرية.

جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية عقب لقاء ثلاثي بالقاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير خارجية إيران عباس عراقجي ومدير عام الوكالة رافائيل غروسي.
ورحب السيسي بـ”الزيارة المشتركة لوزير الخارجية الإيراني ومدير عام الوكالة الدولية إلى القاهرة”.
وقال إنها “تأتي تتويجا للمسار التفاوضي الذي انطلق في أغسطس (آب) 2025 بوساطة مصرية”.
وأوضح أن هذا المسار يهدف إلى “استعادة التعاون بين إيران والوكالة، رغم التحديات التي فرضتها الحرب الإسرائيلية – الإيرانية”.

 

وفي 13 يونيو/ حزيران 2025 شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، وردت عليه طهران، قبل أن تعلن واشنطن في 22 من الشهر ذاته وقفا لإطلاق النار.
وأقر البرلمان الإيراني في 26 يونيو قانونا ينص على وقف التعاون مع الوكالة التي تتهمها طهران بالضلوع في أنشطة تجسس وتوفير ذريعة لعدوان عسكري إسرائيلي وأمريكي ضد إيران.
كما ينص القانون على منع دخول مفتشي الوكالة إلى البلاد وتعليق أنشطة التفتيش.

 

وكشف السيسي عن التوصل في القاهرة اليوم إلى اتفاق لاستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية بوساطة مصرية، وقال إنها “خطوة إيجابية نحو خفض التصعيد”.
وأضاف أن من شأن هذا التعاون “إقناع الأطراف المعنية بالتراجع عن أي خطوات تصعيدية، وإفساح المجال أمام الدبلوماسية والحوار”.
وزاد بأن هذا الوضع يمثل “تمهيدا للعودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى تسوية سلمية للبرنامج النووي الإيراني”.

