قطر : نتنياهو مارق يمارس ارهاب دولة وتحتفظ لانفسنا بحق الرد..

الدوحة /سما/

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ان دولة قطر تعرضت اليوم لهجوم إسرائيلي غادر يشكل إرهاب دولة.

واضاف "باشرت الجهات الأمنية التعامل الفوري مع الحادث وتم حصر الإصابات والضحايا"،

وقال لن نتهاون بشأن المساس بسيادتنا وسنتعامل بحزم مع أي اختراق أمني، مؤكدا أن قطر لن تتهاون بشأن المساس بسيادتها وتحتفظ بحق الرد على الهجوم السافر.

واضاف شكلنا فريقا قانونيا لاتخاذ الإجراءات القانونية للرد على الهجوم.

واكد" ان ما وقع اليوم إرهاب دولة ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي وهجوم اليوم رسالة إلى المنطقة تقول إن هناك لاعبا مارق في المنطقة وعربدة سياسية".

وتابع "نتنياهو يقود المنطقة إلى مستوى لا يمكن إصلاحه والهجوم تجاوز ليس فقط القوانين الدولية بل المعايير الأخلاقية".

وقال "لا يمكن تسمية هجوم اليوم إلا بالغدر ونتنياهو مارق ويمارس إرهاب الدولة".

واكد ان المفاوضات كانت تجري على قدم وساق بطلب من الجانب الأميركي وإسرائيل عملت على تخريب كل محاولة لتحقيق السلام".

واضاف ان التاريخ سيسجل هذه الحادثة والقوانين والأعراف الدولية يجب أن تأخذها بعين الاعتبار.

وقال يجب ألا يتم التغاضي عن أفعال إسرائيل وينبغي اتخاذ كل الإجراءات ضدها كما ينبغي الرد بشكل موحد على همجية نتنياهو.

وأشار إلى أن الجانب الأميركي أبلغنا بعد وقوع الهجوم بعشر دقائق.

وقال ان العدو الإسرائيلي استخدم اليوم أسلحة لم تكشفها الرادارات.

واكد ان الهجوم الإسرائيلي كان عملية غادرة ولم يتم العلم بها إلا وقت حدوثها ولم ندخر وسعا لإنجاح مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.

وتابع "لا محادثات قائمة الآن بشأن صفقة في ظل الهجوم الإسرائيلي ولم تدخر الدوحة وسعا لإنجاح المفاوضات لكن لم يعد هناك شيء قائم بعد هجوم اليوم".

واكد ان قطر ستحتفظ بحق الرد على الهجوم الاسرائيلي على الدوحة.