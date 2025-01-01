البيت الأبيض يكشف: ترامب ابلغ قطر عن الضربة الاسرائيلية الوشيكة قبل تنفيذها

واشنطن / وكالات /

قال البيت الأبيض في بيان له ان الجيش الأميركي أبلغ البيت الأبيض أن إسرائيل ستهاجم حماس في الدوحة.

واضاف ان الرئيس ترامب طلب من ويتكوف إبلاغ الدوحة بالهجوم الإسرائيلي الوشيك.

وقال ان القصف الأحادي على دولة قطر لا يساهم في دفع مصالح إسرائيل ولا الولايات المتحدة.

واكد ان الرئيس ترامب يرى أن الحادثة المؤسفة قد تشكل فرصة لتحقيق السلام.

وقال ان الرئيس ترامب تحدث مع أمير قطر ورئيس مجلس الوزراء وأكد أنه يريد السلام في الشرق الأوسط.

واشارت إلى أن الرئيس ترامب لا يزال يسعى إلى جانب حلفائنا لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

واكدت ان قصف حماس في قطر الحليف الوثيق لنا التي تعمل بجد وشجاعة للتوسط في السلام لا يخدم أهدافنا.