نتنياهو: لا حصانة لقادة حماس في اي مكان بالعالم واستهدفنا قادة حماس بالدوحة بشكل دقيق

الثلاثاء 09 سبتمبر 2025 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: لا حصانة لقادة حماس في اي مكان بالعالم واستهدفنا قادة حماس بالدوحة بشكل دقيق



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"وجهت الجهات الأمنية بالاستعداد لاستهداف قيادات حماس".

واضاف "طيارونا نفذوا مهمة استهداف قادة حماس بشكل دقيق".

وتابع في مؤتمر صحفي "كانت هناك فرصة عملياتية اليوم للقضاء على قيادة حماس ووجهت تعليمات مع وزير الدفاع لتنفيذها".

وقال "نحن في حرب مع حماس لتحرير المخطوفين وأزلنا من فوق رؤوسنا تهديد إيران الوجودي لنا".

وتابع "لن نعطي مستقبلا أي حصانة ويجب أن يعرف أعداؤنا أن دم شعبنا ليس مهدورا".

واشار إلى أن قادة حماس احتفلوا بالسابع من أكتوبر في قطر وقد هاجمناهم في المكان نفسه

