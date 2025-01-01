القيادي في حماس سهيل الهندي يعلن رسميا فشل اغتيال قادة الحركة في الدوحة

الدوحة /سما/

قال سهيل الهندي عضو المكتب السياسي لحماس ان القصف وقع خلال اجتماع للفريق المفاوض لبحث المقترح الأميركي.

واضاف ان قيادة الحركة نجت من محاولة الاغتيال الجبانة.

واكد استشهاد كل من نجل خليل الحية همام الحية ومدير مكتبه جهاد لبد.

وحمل قائد حماس الإدارة الأميركية مسؤولية هذا الاعتداء.

واضاف ان الحركة أعطت إشارات إيجابية بشأن المقترح الأميركي.

وأعلنت إسرائيل عن استهداف قادة حماس خلال اجتماع مركزي لهم في العاصمة القطرية الدوحة.

.وسمع دوى انفجار ضخم في العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الثلاثاء.

واكدت وسائل إعلام قطرية دوي انفجارات وتصاعد أعمدة دخان في العاصمة القطرية

ووفقا للقناة 14 العبرية فان الهجوم في الدوحة يستهدف كبار قادة حماس.

كما أكدت القناة 12 ان إسرائيل استهدفت الوفد المفاوض لحركة حماس أثناء مناقشة المقترح الأمريكي الأخير في الدوحة.

وووفقا لبيان مشترك للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والمتحدث باسم جهاز الأمن العام (الشاباك) فقد شن سلاح الجو الاسرائيلي هجومًا مركزًا على قمة قيادة منظمة حماس.

وجاء في البيان "قادة القيادة الذين تم استهدافهم قادوا نشاط حماس لسنوات، وهم مسؤولون بشكل مباشر عن تنفيذ 7 أكتوبر وإدارة الحرب ضد دولة إسرائيل".