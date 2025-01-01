قطر تعلّق وساطتها في مفاوضات الاسرى بعد محاولة اغتيال قيادة حماس بالدوحة ..

الدوحة / سما /

أعلنت دولة قطر، اليوم، تعليق دورها في الوساطة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة “حتى إشعار آخر”، وذلك على خلفية استهداف تعرض له الوفد الفلسطيني المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة.

جاء الإعلان وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز” الدولية، فيما كانت الخارجية القطرية قد أدانت هجوم “إسرائيل” الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحماس بالدوحة.

من جهة أخرى، أفادت قطرية بأن الجهات المختصة في قطر تتعامل مع وجود شهداء في مكان الحادث. كما ترددت أنباء عن إصابة أفراد من عائلة القيادي في حركة “حماس”، خليل الحية، الذي يُعتقد أنه كان حاضرًا في مكان الاستهداف.

وأكدت الخارجية القطرية أن “دولة قطر تدين بشدة هذا الاعتداء وتؤكد أنها لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور”.

في ذات السياق قال مصدر قيادي في حماس إن الوفد القيادي لحركة حماس برئاسة الدكتور خليل الحية قد نجا من العدوان الذي استهدف أثناء اجتماع لمناقشة المقترح الأخير للرئيس ترمب.