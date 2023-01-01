جندي إسرائيلي شارك في حرب غزة الدامية ينتحر داخل شقته في يوم زفافه..

القدس المحتلة/سما/

عثرت طواقم الإسعاف الإسرائيلية، الثلاثاء، على جندي احتياط ميتا في شقته بمدينة روحوفوت وسط البلاد، بعد أن أقدم على الانتحار يوم زفافه.

وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية: “تم العثور على جندي احتياط يبلغ من العمر 31 عامًا ميتًا في يوم زفافه”.

وأضافت: “الجندي الذي كان من المقرر أن يتزوج الليلة، انتحر”.

وتابعت: “اضطر الفريق الطبي الذي استُدعي إلى مكان الحادث إلى إعلان وفاته في مكان الحادث، ويجري التحقيق في الملابسات”.

وأشارت إلى أن “هذه الحادثة تضاف إلى زيادة مُقلقة في عدد حالات الانتحار في الجيش الإسرائيلي”.

وفي هذا الشأن، قالت الصحيفة: “مطلع أغسطس/ آب (الماضي)، ناقشت لجنة فرعية في الكنيست (البرلمان) زيادة مُقلقة في حالات الانتحار في الجيش الإسرائيلي، وخاصةً بين أفراد الخدمة الاحتياطية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 (بدء الإبادة الإسرائيلية في غزة)”.

وأضافت: “قدّم الجيش الإسرائيلي بيانات، وطالب بتوسيع خدمات الدعم وإطلاق مبادرات جديدة، للحد من هذه الظاهرة المُروّعة”.

ورغم أن الصحيفة العبرية لم توضح أسباب انتحار الجندي، إلا أن معظم الحالات السابقة ناجمة عن ظروف قاسية تعرض لها الجنود أثناء القتال في قطاع غزة، وفق تحقيق للجيش الإسرائيلي نشره في أغسطس المنصرم.

ومطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن “عدد الجنود الذين أنهوا حياتهم منذ بداية العام الجاري بلغ 18”.

وشهد يوليو/ تموز الماضي وحده انتحار 7 جنود إسرائيليين، وفق صحيفة “هآرتس” العبرية.

وترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و522 شهيدا، و163 ألفا و96 جريحًا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 399 فلسطينيا، بينهم 140 طفلا.