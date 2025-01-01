  1. الرئيسية
نجاة وفد "حماس" من عملية اغتيال إسرائيلية في الدوحة ..

الثلاثاء 09 سبتمبر 2025 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجاة وفد "حماس" من عملية اغتيال إسرائيلية في الدوحة ..



الدوحة / سما /

أكدت مصادر، اليوم الثلاثاء، نجاة وفد حركة حماس المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة، من عملية اغتيال إسرائيلية، وذلك بعد وقت قصير من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن هجوم جوي استهدف قادة الصف الأول في قيادة الحركة.

وقال بيان مشترك للناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي والناطق باسم الشاباك: "قمنا عبر سلاح الجو بشن هجوم مركز قبل وقت قصير، استهدف قادة الصف الأول في قيادة تنظيم حماس".

وتابع البيان: "القادة الذين استُهدفوا قادوا نشاط التنظيم على مدى سنوات، وهم المسؤولون بشكل مباشر عن تنفيذ هجوم 7 أكتوبر وإدارة الحرب ضد دولة الاحتلال".

وادعى بيان الاحتلال أنه قبل تنفيذ الهجوم، اتُخذت إجراءات لتقليل المساس بغير المتورطين، بما في ذلك استخدام ذخيرة دقيقة ومعلومات استخباراتية إضافية.

ودوت عدة انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة، فيما شوهد تصاعد دخان كثيف في سماء حي كتارا.

ولم تصدر السلطات القطرية بعد أي بيان رسمي حول مصدر الانفجارات أو حجم الأضرار والخسائر البشرية والمادية، بينما لا تزال الفرق الأمنية والدفاع المدني تتوجه نحو المنطقة لمتابعة الوضع وتأمين المدنيين.

وتأتي هذه الانفجارات بعد أيام من تحذير إسرائيلي مسبق باستهداف قادة حركة حماس في الخارج، وهو ما أثار تكهنات حول احتمال ارتباط الحادث بهذه التهديدات، وسط حالة من القلق والترقب على المستوى الإقليمي والدولي.

وحثت الوكالة السكان في المنطقة على توخي الحذر واتباع تعليمات السلامة حتى صدور المعلومات الرسمية، مع متابعة الوضع عن كثب من قبل وسائل الإعلام المحلية والدولية.

