  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

أول تعليق من قطر على استهداف قادة حماس في الدوحة

الثلاثاء 09 سبتمبر 2025 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من قطر على استهداف قادة حماس في الدوحة



الدوحة /سما/

أدانت دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الذي وصفته بـ"الجبان" والذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في بيان إن "هذا الاعتداء الإجرامي يشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدا خطيرا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر".

 

وتابع أن "الوزارة تؤكد أن الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة قد باشرت على الفور التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة". 

وشدد على أنه "إن دولة قطر إذ تدين بشدة هذا الاعتداء، فإنها تؤكد أنها لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها، وأن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها".

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن صندوق غزة ..

إعلام عبري: حقل ألغام في قلب المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن

الإعلام العبريّ يتندّر: المخطط الأمريكيّ وُلِد ميّتًا.. التفاصيل: الخطة هدفها تدمير الخطّة العربيّة الأوروبيّة لليوم التالي..

وزير إسرائيلي يبحث من ويتكوف وكوشنر مقترحا أمريكيا لصفقة تبادل أسرى وإنهاء حرب غزة..

قطر تدعو حماس لقبول الاقتراح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في غزة

الإعلام العبري : نتنياهو ينتظر الجمعية العامة لحسم مستقبل الضفة

الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود بتفجير دبابة شمال غزة

الأخبار الرئيسية

نجاة وفد "حماس" من عملية اغتيال إسرائيلية في الدوحة ..

IMG_1590

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر باستهداف قادة حماس في قطر

معاريف: تكتيكات القسام تجعل جنودنا مثل البط في ميدان الرماية والجواب الحقيقي هو إنهاء الحرب فوراً..

إسرائيل تعلن قبولها اقتراح ترامب للصفقة في غزة

الإعلام العبريّ يتندّر: المخطط الأمريكيّ وُلِد ميّتًا.. التفاصيل: الخطة هدفها تدمير الخطّة العربيّة الأوروبيّة لليوم التالي..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية