إسرائيل تعلن قبولها اقتراح ترامب للصفقة في غزة

الثلاثاء 09 سبتمبر 2025 02:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعلن قبولها اقتراح ترامب للصفقة في غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلنت إسرائيل، للمرة الأولى، قبولها علنًا اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في قطاع غزة، على ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، أن إسرائيل ملتزمة بإنهاء العمليات العسكرية، وفقا لمبادئ الصفقة التي وضعها الكابنيت الأمني، مشيرا إلى أن الهدف هو التوصل إلى تسوية تهدئ التصعيد وتحمي المدنيين.

تتضمن النقاط الرئيسية للاقتراح، الذي يختلف اختلافًا جوهريًا عن سابقاته، إطلاق سراح 48 اسيرا إسرائيليا وجثث في اليوم الأول من الاتفاق، مقابل إطلاق سراح مئات الاسرى الفلسطينيين وذوي الأحكام العالية. إضافةً إلى ذلك، ستُنهي إسرائيل احتلالها لمدينة غزة في إطار عملية "عربات جدعون 2"، وستبدأ فورًا مفاوضات لإنهاء الحرب، بقيادة ترامب شخصيًا. كما أنه ما لم تُختتم المفاوضات، فلن يُستأنف القتال.

