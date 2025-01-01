الرئيس يهاتف مُخرجتَي فيلمَي "صوت هند رجب" و"فلسطين 36"

رام الله/سما/

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مخرجة فيلم "صوت هند رجب" التونسية كوثر بن هنية، ومخرجة فيلم "فلسطين 36" الفلسطينية آن ماري جاسر.

وأشاد سيادته، بدور المخرجة بن هنية في إيصال صوت الطفلة الفلسطينية الشهيدة هند رجب إلى العالم أجمع عبر فيلمها "صوت هند رجب"، الذي حاز على جائزة الأسد الفضي في مهرجان البندقية، وحظي بدعم من نجوم سينمائيين عالميين، وسيشارك في العديد من المهرجانات والعروض حول العالم.

كما أشاد السيد الرئيس بدور المخرجة جاسر في تسليط الضوء على القضية الفلسطينية من خلال الأفلام التي تخرجها، وآخرها فيلم "فلسطين 36" حول الثورة الفلسطينية إبان الانتداب البريطاني.

وأكد سيادته، دور السينما والمسرح والثقافة في الدفاع عن قضايا الشعوب العادلة ونشر السردية الفلسطينية وحشد مزيد من الدعم والمناصرة للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا بالحرية والاستقلال.