التربية": منظومتنا التعليمية الفلسطينية تتعرض لإبادة ممنهجة

الثلاثاء 09 سبتمبر 2025 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التربية": منظومتنا التعليمية الفلسطينية تتعرض لإبادة ممنهجة



رام الله/سما/

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي أن منظومة التعليم الفلسطيني تتعرض لإبادة ممنهجة متواصلة وغير مسبوقة، خاصة في قطاع غزة، حيث استُشهد الآلاف من طلبة المدارس والجامعات، وتم تدمير المئات من المنشآت والمرافق التعليمية، ما يمثل جريمة كبرى بحق الإنسانية واستهدافاً واضحاً للحق في التعليم.

وبينت الوزارة في بيان صادر عنها لمناسبة، اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات، الذي يصادف هذا اليوم، أن الضفة الغربية بما فيها القدس تشهداً استهدافاً شاملاً للمنظومة التعليمية وسط تصاعد وتيرة الانتهاكات بحق الكوادر والطلبة والمؤسسات التربوية والأكاديمية، لا سيما في القدس ومديريات شمال الضفة والأغوار ويطّا وبلدة الخليل القديمة، من خلال عمليات التدمير والاقتحامات والتضييق على المدارس وطلبتها وكوادرها.
ودعت الوزارة في هذا اليوم المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والمدافعة عن التعليم إلى تحمّل مسؤولياتها، والتحرك العاجل لوقف هذه الإبادة بحق التعليم الفلسطيني، وضمان حماية المدارس والطلبة والمعلمين والعاملين في السلك التربوي والأكاديمي وفق القوانين والمواثيق الدولية ؛ فالتعليم حق واستهدافه جريمة.

كما أكدت الوزارة أن هذا اليوم فرصة لتسليط الضوء على الانتهاكات التي طالت التعليم في قطاع غزة إلى مرحلة ترتقي إلى مستوى "إبادة تعليمية".

